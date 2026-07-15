Mejora la oferta de aumento salarial para los no profesionales de Salud: de cuánto será la suba

Esta semana el Gobierno tuvo noticias negativas por parte de distintos gremios estatales, con rechazos a los ofrecimientos de aumento salarial para el segundo semestre. Uno de ellos fue la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros), que espera una mejora en la propuesta ; y se sumó al rechazo también la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), en lo que respecta al Régimen 15, que nuclea a los trabajadores no profesionales de la salud.

Sin embargo, el Poder Ejecutivo mejoró la propuesta para este sector durante la tarde del martes y finalmente será discutido en las bases.

En la cronología de la jornada, el gremio liderado por Roberto Macho calificó la primera oferta del Gobierno como "insuficiente" y anunció que convocaría a asambleas en los lugares de trabajo para definir los pasos a seguir, sin descartar un paro de actividades.

El secretario general sostuvo que la propuesta oficial "no responde a la realidad que viven los trabajadores" y cuestionó que el Ejecutivo haya mantenido salarios que calificó como "precarizados".

"La verdad que estamos mal. Entendíamos que iban a traer una propuesta salarial superadora y nos encontramos con un 11% de aumento y un bono de $40.000 por seis meses, no remunerativo y no bonificable. Es una precarización salarial terrible", afirmó.

Además del incremento salarial, Macho reclamó -al igual que Ampros en su paritaria- que la negociación no incluyó otros planteos del sindicato, como pases a planta permanente, provisión de ropa de trabajo y elementos de bioseguridad e higiene.

"No hay pases a planta, no hay ropa de trabajo, no están los elementos de bioseguridad ni los elementos de higiene. Cada vez mayor cantidad de trabajadores están renunciando al sistema sanitario", aseguró.

Nueva propuesta del Gobierno mejorada

Sin embargo, por la tarde de este martes, el Poder Ejecutivo mejoró la oferta salarial, que será debatida y analizada por los propios empleados.

Esta nueva propuesta salarial consiste en:

7% de aumento para el mes de agosto, aplicado al básico de revista.

4% de aumento para el mes de noviembre, aplicado al básico de revista.

Se respetan las escalas porcentuales correspondientes.

Entrega de un bono no remunerativo y no bonificable, cuyos montos van desde $360.000 hasta $150.000, dividido en tres meses, según se detalla en el cuadro que adjuntamos a continuación.

A su vez, se tomarán como base los haberes y el salario bruto percibidos por cada agente durante el mes de junio de 2026, excluyendo del cálculo de:

Las asignaciones familiares.

Los ajustes extraordinarios que pudieran haberse liquidado.

El adicional por Guardia, correspondiente al ítem 1606.

Vale aclarar que el bono mencionado comprende a la totalidad de los agentes y agrupamientos del sector de la Salud pertenecientes al Régimen 15.

ATE realizará medidas de fuerza en el sector de no profesionales de la Salud. Foto: ATE Mendoza

“Esta nueva propuesta es fruto de la pelea, la lucha, la firmeza y la gestión llevadas adelante, y por todos los compañeros y compañeras que acompañamos y sostuvimos la discusión en cada instancia paritaria”, señaló Roberto Macho, Secretario General de ATE Mendoza, tras confirmar que “queremos que sepan que falta mucho por conquistar”.

Macho agregó que “se logró avanzar en un reclamo puntual: el nuevo cálculo del adicional por Mayor Horario para todos los trabajadores y trabajadoras de Rayos X y licenciados y licenciadas en Bioimágenes. El ítem 1619 representa, para ATE, una "mejora aproximada del 40% en el adicional, en comparación con la forma en que se venía liquidando".