Mendoza oficializó la venta por US$450.000 de un inmueble que tenía en Buenos Aires

El Gobierno de Mendoza oficializó este miércoles la venta de un inmueble que tenía en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por un monto de 450.000 dólares. Es un departamento con cochera ubicado en la zona de Retiro que era propiedad de la provincia y pasó a manos de un organismo interprovincial.

Este miércoles se publicó en el Boletín Oficial la resolución Nº 7 de la Dirección de Gestión de Bienes Registrables del Estado (DIGEBIRE) autorizando la venta y aprobando la oferta de 450.000 dólares que realizó la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral (COMARB) un organismo interprovincial encargado de ordenar el cobro del Impuesto sobre los Ingresos Brutos.

El inmueble que poseía la provincia es un departamento y cochera ubicados en la zona de Retiro el cual poseía deudas por expensas e impuestos superiores a los 20.000 dólares.

Las autoridades provinciales decidieron desprenderse del mismo considerando que la oferta realizada por el organismo comprador era conveniente, aunque hubo una negociación en las condiciones de pago.

La oferta aprobada por la DIGEBIRE para la venta de este departamento ubicado en Buenos Aires fue por un total de 450.000 dólares a pagarse con un anticipo de 90.000 dólares y el saldo restante en cuatro cuotas anuales de 90.000 dólares, pagaderos en pesos al tipo vendedor del Banco Nación Argentina al momento del efectivo pago.

Asimismo, el comprador asumirá las deudas por expensas, tributos y servicios, que ascienden a la suma de $ 28.459.648,99,, acordándose que la escrituración se hará recién una vez cancelado el precio total y obligaciones accesorias.

El organismo comprador había realizado una oferta por 450.000 dólares y el Gobierno provincial negoció las condiciones del acuerdo. Finalmente la venta se concretó mediante un pago inicial de 90.000 dólares en concepto de seña y la cancelación del saldo de 360.000 dólares en cuatro cuotas anuales, iguales y consecutivas de 90.000 dólares cada una, con primer vencimiento el 31/12/2026.

Respecto de las deudas que tenía el inmueble correspondían a los pagos adeudados por expensas, electricidad y ABL.