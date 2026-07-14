María Eugenia Vidal se distanció de Clara Muzzio por la ESI: 'No es una doctrina ni una ideología"

María Eugenia Vidal trazó una línea clara entre el respaldo de su espacio a las leyes económicas del oficialismo y su mirada crítica sobre el rumbo institucional del Gobierno. En una entrevista con Luis Novaresio para A24, la exgobernadora reconoció que votó a Javier Milei en el balotaje, pero enumeró una serie de cuestionamientos de fondo a la gestión y se despegó, además, de las posturas más duras dentro de su propio partido.

Vidal admitió que acompañó a Milei en la segunda vuelta y explicó que, ante la disyuntiva entre el entonces candidato libertario y Sergio Massa, no le quedaba mucho margen.

También aclaró que el voto en blanco no era una opción para ella: "A mí, en lo personal, encima que hago política, no me gusta mucho el voto en blanco".

Vidal le enrostró al Gobierno una acumulación de episodios que, a su entender, dañaron la calidad institucional: "Desconoció leyes, tuvo delegaciones de poderes inconstitucionales, tuvo ANDIS, tuvo LIBRA", enumeró, en alusión al escándalo de la Agencia Nacional de Discapacidad y a la polémica por la criptomoneda $LIBRA. A eso sumó los conflictos por el financiamiento universitario y las políticas de discapacidad.

Para Vidal, ese es el gran déficit de la gestión: "Todo lo que es instituciones, para mí, es una materia pendiente de Milei. Y lo he dicho públicamente".

"Yo soy una ñoña republicana"

La legisladora buscó despejar cualquier lectura de complicidad automática con la Casa Rosada: "Que mi partido le haya dado su apoyo en las leyes económicas fundamentales no quiere decir que yo tenga que decir que todo lo que hace está bien", planteó.

Y remató con una definición sobre sí misma, asumiendo con ironía la etiqueta que a veces se usa para descalificar a quienes defienden las formas republicanas: "Todo el capítulo institucional que parece de ñoños republicanos... sí, yo soy una ñoña republicana".

El cruce con Clara Muzzio por la ESI

El otro punto en el que Vidal se diferenció fue de puertas adentro del PRO. Consultada por una frase atribuida a la vicejefa de Gobierno porteña, Clara Muzzio, según la cual la Educación Sexual Integral (ESI) "destruye la mente de los niños", la diputada fue tajante: "Yo no estoy de acuerdo con eso".

La legisladora reivindicó la política y pidió apoyarse en datos: "La ESI no es una doctrina, no es una ideología", subrayó, y recordó que se trata de una ley de veinte años, que atravesó distintos gobiernos y define contenidos para los niveles inicial, primario y secundario. Según Vidal, su función es enseñarles a los chicos "cómo cuidar su cuerpo, cómo cuidar su salud, cómo detectar situaciones de violencia, cómo detectar si están siendo abusados". Y sentenció: "En eso ha funcionado".