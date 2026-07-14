Corte Suprema: "Hubo mujeres y hoy no hay ninguna", el reclamo en el homenaje a Carmen Argibay

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires fue sede este martes de la audiencia pública del proyecto de ley que impulsa la creación del "Paseo Carmen María Argibay", un espacio conmemorativo en homenaje a la exministra de la Corte Suprema, fallecida en 2014 mientras ejercía el cargo.

El paseo se emplazará en Plaza Lavalle, frente al Palacio de Justicia, e incluirá un busto, una escultura y placas recordatorias.

La iniciativa obtuvo su aprobación inicial el 14 de mayo pasado. Fue presentada por el legislador Matías López junto a los jefes de los distintos bloques: Silvia Lospennato, Claudia Neira, Pilar Ramírez, Manuela Thourte y Emmanuel Ferrario.

La audiencia fue convocada por la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA) y reunió a magistradas, funcionarias, académicas y representantes de instituciones judiciales de todo el país.

La bienvenida estuvo a cargo de la diputada Lospennato, que la definió como una de las figuras más influyentes de la justicia argentina contemporánea y destacó su trayectoria nacional e internacional.

"Carmen mirará hacia la Corte"

La apertura la protagonizó la vicepresidenta de AMJA y jueza del Tribunal Superior de Justicia porteño, Marcela De Langhe, que explicó el sentido de la ubicación elegida.

"El paseo que llevará su nombre se enfrenta con el Palacio de Justicia. Carmen mirará hacia la sede de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Mirará hacia el lugar donde ejerció la magistratura con valentía y una extraordinaria honestidad intelectual", señaló.

Voces de todo el país

Tras la apertura, se sucedieron las exposiciones de referentes judiciales de distintas provincias. Camila Banfi, vicepresidenta de AMJA y jueza del Superior Tribunal de Chubut, subrayó la necesidad de darle alcance federal al legado de Argibay.

Cristina Leiva, del Superior Tribunal de Misiones, compartió anécdotas de su trabajo junto a la jurista en la Asociación Internacional de Mujeres Juezas. Stella Maris Martínez, exdefensora general de la Nación, repasó sus más de 40 años en la Justicia y sus intercambios con la homenajeada.

El cierre estuvo a cargo de Eve Flores, presidenta de AMJA y jueza de cámara en el Poder Judicial de Córdoba, que analizó el presente de las mujeres en la Justicia. De la jornada participaron, además, dos colaboradoras directas de Argibay: Nidia Marsero y Flora Acselrad.