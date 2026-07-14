La Justicia truncó el deseo de Martín Insaurralde y dejó a Sergio Mola al frente de la investigación

El juez federal Luis Armella rechazó el pedido para apartar al fiscal de la causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. La resolución descartó los argumentos de la defensa y confirmó la continuidad del representante del Ministerio Público.

El ex jefe de Gabinete de Axel Kicillof había solicitado el pedido para dejar a Mola fuera de la causa.

La estrategia judicial de Martín Insaurralde para modificar el rumbo de la causa no prosperó. El juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, resolvió que Sergio Mola continúe al frente de la investigación.

El tribunal resolvió que el planteo presentado por la defensa no reunía las condiciones previstas por la ley para admitir una recusación, sino que, al contrato, se trataba de una “valoración subjetiva” y que el planteo no constituía “una duda objetiva, seria y razonable”. La resolución descartó que existieran elementos suficientes para poner en duda la objetividad del fiscal.

Todo en el marco de la espera del resultado de pericias consideradas claves para profundizar otra línea del expediente. Estudios que intentarán establecer el destino de los dólares que aparecen en el video de Jesica Cirio y podrían aportar nuevos elementos a la causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que involucra a ambos.

Alf Ponce Mercado / MDZ La recusación fallida La defensa incluyó entre sus objeciones los allanamientos, las requisas, las tasaciones, los secuestros y los pedidos de detención de Martín Insaurralde y Jesica Cirio. También calificó la actuación del fiscal como una "sobreactuación" procesal y sostuvo que existía un supuesto ensañamiento durante la pesquisa.

El fiscal respondió que la recusación no describe ninguna de las causales previstas en el artículo 55 del Código Procesal Penal y, tras afirmar que cada una de las medidas impulsadas respondía a las necesidades propias de la investigación concluyó: "Todo ello configura un intento de condicionar la labor del Ministerio Público Fiscal". Sin dejar de aclarar que esta sería la tercera vez que tratan de dejarlo fuera de la causa.