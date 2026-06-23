Jesica Cirio entregó su celular a la Justicia tras los escandalosos videos de los dólares

La exconductora de Telefe aportó su teléfono a través de su abogado tras la difusión de nuevos videos.

A través de su abogado defensor, la exmujer de Martín Insaurralde puso a disposición el dispositivo electrónico

En un nuevo e inesperado avance en la causa que investiga al exmatrimonio por presunto lavado de dinero, se confirmó que Jesica Cirio entregó su celular a la Justicia. La medida se tomó de urgencia luego de los pedidos para investigar el material audiovisual difundido durante el fin de semana por el diario La Nación, donde se muestra a la modelo y exconductora de Telefe filmando millones de dólares que estaban en la casa que compartía con el exintendente de Lomas de Zamora en la finca de San Vicente

A través de su abogado defensor, la exmujer de Martín Insaurralde puso a disposición el dispositivo electrónico para que sea peritado de inmediato por los investigadores, quienes buscan determinar el origen y la fecha de las filmaciones.

El misterio por el paradero de Jesica Cirio y los detalles del allanamiento La entrega del teléfono ocurre en medio de fuertes especulaciones sobre el paradero de la modelo. Durante el pasado domingo, las fuerzas de seguridad allanaron su departamento en el barrio porteño de Las Cañitas, pero Cirio no se encontraba en el lugar. Al no tener un domicilio claro en las últimas horas, comenzaron a tejerse diversas hipótesis sobre dónde se encuentra actualmente.

Archivo Según las primeras estimaciones de los peritos, las filmaciones filtradas no serían recientes. Por el paso del tiempo y el contexto de las imágenes, se sospecha que el material fue registrado entre los años 2022 y 2023, poco tiempo después de su separación del exintendente de Lomas de Zamora y exjefe de Gabinete bonaerense.

Qué encontraron en el departamento de Las Cañitas El operativo ordenado en el inmueble de la conductora arrojó resultados que complican la situación judicial del entorno. De acuerdo a fuentes del caso, la policía secuestró: