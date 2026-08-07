Liberaron a dos exfuncionarias por la causa de fentanilo contaminado pero ordenaron restricciones

La ex titular de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (ANMAT) Nélida Agustina Bisio y la ex directora del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) Gabriela Mantecón Fumado.

La Justicia Federal de La Plata excarceló este viernes a Nélida Agustina Bisio y Gabriela Mantecón Fumado en la causa que investiga las muertes vinculadas con el fentanilo contaminado. Las exfuncionarias recuperaron la libertad después de afrontar una caución de $75 millones cada una. Bisio estuvo al frente de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (ANMAT), mientras que Mantecón Fumado dirigió el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME). La investigación mantiene bajo análisis la actuación de los organismos de control frente a las irregularidades atribuidas a los laboratorios involucrados.

El juez Ernesto Kreplak, titular del Juzgado Federal N°3 de La Plata, impuso restricciones después de conceder las excarcelaciones. El magistrado solicitó que ambas permanezcan dentro del país y entreguen sus pasaportes a la Justicia. A Bisio se la detuvo en Olivos, partido de Vicente López y Mantecón Fumado se presentó de manera espontánea junto con su abogado. Las dos quedaron privadas de su libertad durante esta semana antes de acceder al beneficio judicial.

Tras realizar las pruebas de orientación de campo, el resultado confirmó que se trataba de fentanilo producido por un laboratorio de la República del Paraguay. Argentina.gob.ar Fentanilo contaminado: dos estrategias distintas frente al juez Nélida Agustina Bisio eligió declarar de manera breve durante la indagatoria y no respondió las preguntas formuladas en el expediente. La exresponsable de la ANMAT adelantó que presentaría un escrito para exponer su posición ante el juzgado. Gabriela Mantecón Fumado adoptó otra estrategia y remitió parte de su defensa a una presentación que ya estaba incorporada a la causa. La exdirectora del INAME también respondió extensamente las consultas durante su declaración.

La trayectoria de ambas dentro de los organismos sanitarios quedó incluida entre los antecedentes que analiza la Justicia. Bisio dejó la conducción de la ANMAT tras presentar su renuncia a comienzos de este año. Mantecón Fumado ocupó la dirección del INAME hasta el 21 de agosto de 2025, cuando fue apartada de forma preventiva.

El pedido de allanamiento incorporó cuestionamientos sobre HLB Pharma Group S.A. y Laboratorios Ramallo S.A., empresas controladas por el grupo familiar de los hermanos García. El documento judicial señaló que las compañías acumulaban incumplimientos e irregularidades relacionados con las buenas prácticas para la fabricación de medicamentos. El Ministerio Público Fiscal vinculó esos antecedentes con las condiciones en las que los laboratorios pudieron sostener su actividad productiva.