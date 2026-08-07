"El tango no se baila solo", las reacciones y cruces del arco político tras la media sanción a la Ley de Propiedad Privada

La sesión terminó, pero la disputa siguió en redes con pases de factura, festejos cruzados y una referencia velada a Sergio Massa.

Patricia Bullrich publicó un video en X haciendo un paralelismo entre el Tango y la "Rosca" política.

La media sanción en el Senado a la Ley de Propiedad Privada trasladó la discusión política a las redes sociales. Patricia Bullrich, Victoria Villarruel y Juliana Di Tullio difundieron mensajes con lecturas opuestas sobre el resultado de la sesión. El oficialismo consiguió sancionar la iniciativa, aunque debió retirar los capítulos vinculados con la Ley de Tierras y la Ley de Manejo del Fuego.

Tras el cruce interno en el Senado por distintas posiciones y la polaridad entre la vicepresidenta y la senadora respecto a la habilitación del voto remoto. Patricia Bullrich publicó un video polémico con un mensaje sobre su intervención: "El tango no se baila solo”.

El video de Patricia Bullrich tras la media sanción Patricia Bullrich El Tango X Horas antes, Bullrich había reforzado esa postura con otro mensaje de tono menos amable: “BASTA DE OKUPAS Y USURPADORES”, escribió en X. La senadora afirmó que la nueva legislación devuelve protección al propietario y cuestionó que los ocupantes ilegales tuvieran más herramientas que los dueños.

Patricia Bullrich Tierras X El tuit de Victoria Villarruel Por su parte Victoria Villarruel respondió después de que Javier Milei reposteó una publicación de la cuenta "Mandrilandia". El mensaje aseguraba que Bullrich había “humillado” a la vicepresidenta durante la discusión por la habilitación del voto remoto de Anabel Fernández Sagasti. Villarruel evitó nombrar a Milei y cuestionó directamente la lectura de lo ocurrido. “Veo una distorsión entre la realidad virtual y la realidad de los hechos”, escribió.

La titular del Senado puso el foco en las concesiones que necesitó el oficialismo para conseguir los votos. El retiro de dos capítulos sensibles permitió avanzar con el resto del proyecto y abrió una disputa sobre quién podía adjudicarse el resultado político de la jornada.