Axel Kicillof pasó por San Cayetano y criticó al Gobierno por el fracaso en el Senado y las deudas de las familias

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof , visitó este viernes el santuario de San Cayetano , donde se mostró con fieles y dirigentes políticos que se congregaron en el inicio de la peregrinación.

"Como dirigentes tenemos la obligación de escuchar, estar y trabajar para seguir construyendo una alternativa a este modelo de exclusión y crueldad", manifestó desde el templo, ubicado en el barrio porteño de Liniers.

En ese marco, afirmó que la represión policial de ayer en el Congreso fue "lamentable" y volvió a criticar la ley de propiedad privada , que se aprobó en el Senado, aunque con fuertes recortes del plan inicial de la Casa Rosada.

"Fue lamentable la represión policial. Es un acto político que hacen, pegarle a la gente, reprimir a gente pacífica", dijo Kicillof quien aseguró que el proyecto desregulador fue "cambiando" y solo "quedó un 10%".

"Es un Gobierno que no escucha y quiere anotarse triunfos. Hay que defender la soberanía, no pueden estar rematando el país. Este modelo nos lleva a un callejón, sin salida, es un desastre”, cuestionó.

"No venimos a tener ningún protagonismo, es un día de fe, la idea no es partidizar, vengo a acompañar a un pueblo que está sufriendo”, enfatizó.

Para el gobernador, los libertarios “quieren anotarse triunfos sobre temas como esas leyes ómnibus que al final lo que provocan es que sectores más amplios se vayan dando cuenta de que hay que defender la soberanía, que no pueden rematar el país favoreciendo intereses extranjeros”. “Creo que se está despertando un sector que dice que este modelo nos lleva a un callejón sin salida, a un desastre”, recalcó.

A su vez, mencionó el aumento del endeudamiento familiar: “El lío lo armó Milei, no es la gente que irresponsablemente se endeuda. Esto creció. Tiene que ver con que los salarios no alcanzan para cubrir cuestiones básicas por las decisiones que toma el Gobierno. La tasa de interés y las condiciones financieras hacen que con tres clics [las personas] se puedan endeudar. ¿Para quién gobiernan? Para la timba”.