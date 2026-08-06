La definición de Martín Aveiro sobre el futuro del peronismo que busca ordenar el debate interno

El diputado nacional de Unión por la Patria, Martín Aveiro, aseguró que el peronismo atraviesa un proceso de reorganización hacia el 2027 y se mostró convencido de que alcanzará la unidad para enfrentar al gobierno de Javier Milei. En diálogo con MDZ Club, destacó el liderazgo de Cristina Fernández y respaldó la construcción política que impulsa Axel Kicillof.

Por la la 105.5 FM MDZ Radio afirmó que las diferencias internas "son mínimas" y explicó que el espacio que impulsa la candidatura presidencial del gobernador bonaerense Axel Kicillof y comenzó a consolidar su estructura nacional. "Empezamos a participar de una mesita nacional de campaña y que ahora se está afianzando esa mesa y ya con definición concreta de quiénes van a tener la responsabilidad de los armados", señaló.

Aveiro indicó que el objetivo es replicar una metodología basada en la cercanía con distintos sectores sociales. "Lo que buscamos es, y lo que nos pide Axel, es interactuar, conocer, acercar, empatía", sostuvo, al destacar que referentes del equipo del mandatario bonaerense recorren distintas provincias para mantener contacto con sectores productivos, sociales y sindicales.

Consultado sobre las tensiones internas del peronismo , Aveiro aseguró que confía en una síntesis entre los distintos sectores del espacio. "Yo creo que la unidad va a llegar, yo estoy convencido de que la unidad va a llegar, creo que las diferencias son mínimas", afirmó.

Al mismo tiempo, remarcó: "Nadie puede negar el liderazgo político que tiene Cristina, obviamente sería una burrada negar eso y no verlo, pero estoy convencido de que lo de Axel viene bien, estoy convencido también que la unidad va a estar".

Para el legislador, el principal objetivo debe ser enfrentar al oficialismo nacional. "Estoy convencido de que el peronismo va a entender la necesidad de que el rival es Milei, que lo que hay que cambiar es el modelo", expresó.

En ese sentido, consideró que el partido debe interpretar el mensaje de la sociedad. "Tenemos que escuchar al pueblo", afirmó, y agregó que "el peronismo lo tiene que leer. Tenemos que salir de esos procesos internos, tenemos que ordenar a partir del acompañamiento al pueblo, la empatía esa que caracteriza al peronismo".

También sostuvo que la situación económica obliga a priorizar la cercanía con la ciudadanía. "Lo social golpea y mucho, donde la necesidad es grandísima", señaló, antes de insistir en que "el pueblo creo que es importante y nos va a llevar a esa unificación total".

"No hagamos de estos procesos internos un problema"

Aveiro insistió en que la construcción política debe ser amplia y convocante. "Nos pide obviamente que no hagamos de estos procesos internos sino entendamos que lo de Axel tiene que estar abierto a todos, a todos aquellos que quieran ser parte, que quieran empujar", manifestó.

Además, destacó el crecimiento que, según su visión, viene teniendo el armado político del gobernador bonaerense. "Quizás hace 6, 7 meses el único que hablaba de Axel quizás era yo (...) y hoy hay un sinfín de personas y de grupos que se han sumado y que la verdad que nos llena de fuerza, de energía para seguir avanzando en esto", afirmó.