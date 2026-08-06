La importante convocatoria del peronismo mendocino para fin de mes

Pero además, en ese mismo Congreso, que es el órgano máximo de la fuerza, dispondrán que las sedes departamentales tendrán un presidente, pero además una vicepresidencia primera y una segunda, ampliando la representación y además, reforzando los espacios en los territorios.

Volver a los barrios, a caminar los departamentos, es un objetivo que el peronismo se ha propuesto en todo el país y Mendoza no es la excepción.

Los intendentes tomaron la decisión de llamar al Congreso como manera de acelerar los tiempos en las tomas de decisiones internas.

Pero, además, el sello "PJ" será protagonista para los tiempos que corren . Como se sabe, la fricción principal que se da por estos meses, es con La Cámpora, con quienes los intendentes forman bloques diferentes en la Legislatura. Pero además, el Tribunal de disciplina sancionó a varios dirigentes kirchneristas por haber participado con un partido diferente en las elecciones de 6 departamentos en febrero, por lo tanto, hay mucha distancia y no se puede aventurar si habrá unidad.

En ese sentido, habrá qué ver cómo es la participación en el Congreso peronista. Los congresales que reportan a los intendentes dirán presente con seguridad y votarán una fecha ya acordada- para fin de año- para ir a elecciones de autoridades.

La militancia por Kicillof en el peronismo mendocino

El viernes que viene, llegará el armado de Axel Kicillof a Mendoza para inaugurar una sede partidaria en la ciudad de cara los comicios presidenciales del año próximo.

Será recibido por Martín Aveiro, el diputado nacional más cercano al gobernador de Buenos Aires, pero además, acompañarán la intendenta de Santa Rosa Flor Destéfanis, de Tunuyán, Emir Andraos y de Lavalle Edgardo González.

La decisión que tomó el peronismo es que por ahora, la militancia por Axel no afecte ninguna interna dentro del PJ mendocino, que busca preservarse de cualquier controversia para llegar preparado para las elecciones provinciales del 2027 e incluso, poder hacer alianzas con otros partidos.

El peronismo pospone su elección de candidato a gobernador pero...

Flor Destéfanis, quien presenta su libro este sábado 8 ya ha dicho que se anota en la carrera para la gobernación. Pero hoy es un secreto a voces que el candidato que más consenso tiene es el maipucino Matías Stevanato, quien como su colega santarrosina, no tiene más posibilidades de ser reelecto en la comuna.

No va a lanzarse a la brevedad, de hecho, desde el peronismo consideran que no son tiempos para hacerlo y cuestionan que el frente oficialista La Libertad Avanza-Cambia Mendoza presente precandidatos en campaña de manera anticipada. Sin embargo, no se descarta que a fin de este año, haya un anuncio que marque el inicio de la carrera electoral para un peronismo que quiere volver a enamorar a la ciudadanía mendocina recuperando tradiciones del partido.