El peronismo presiona al Gobierno para que "explique" una licitación clave para Mendoza

Los bloques de diputados y senadores del PJ presentaron este jueves un proyecto con el que solicitan precisiones y explicaciones de parte del Gobierno Provincial de la licitación y concesión de las centrales hidroeléctricas Los Nihuiles por los próximos 30 años. Precisamente la iniciativa apunta sobre la ministra de Energía, Jimena Latorre; y el presidente de la Empresa Mendocina de Energía (Emesa), Gerardo Rabinovich, para que se presenten en la Legislatura para informar sobre todo el proceso de Los Nihuiles, al que consideran "rodeado de irregularidades y falta de transparencia".

Ambos bloques sostuvieron que la concesión impulsada por los gobiernos de Alfredo Cornejo y Javier Milei "compromete, por tres décadas, un recurso estratégico para la provincia". Desde el Gobierno aseguraron que ya contestaron un pedido de informe realizado por la oposición.

"No estamos discutiendo un trámite administrativo, sino el futuro de un patrimonio clave para todos los mendocinos", afirmó el Presidente del bloque de diputados justicialistas, Germán Gómez.

El proyecto solicita que la ministra y el presidente de Emesa comparezcan ante la Comisión de Economía, Energía, Minería e Industria, para brindar detalles sobre el estado de la licitación y los criterios adoptados para avanzar con el proceso.

"Un procedimiento de esta magnitud no puede desarrollarse entre dudas y falta de información. Los mendocinos merecen conocer cómo se administrarán el agua, la energía y las regalías de la provincia durante los próximos 30 años", indicó el legislador sanrafaelino.

Para el justicialismo, la administración de Los Nihuiles debe garantizar transparencia y control institucional. Por eso, esperan que los funcionarios asistan a la Legislatura y responda los cuestionamientos planteados por la oposición.

La crítica del kirchnerismo al Gobierno Provincial

Además de este sector del peronismo, en el kirchnerismo se movieron de la misma forma cuando se conoció la "toma de posesión" de Mendoza sobre Los Nihuiles.

El senador provincial kirchnerista, Félix González, cuestionó con dureza la operatoria impulsada por Cornejo y compañía y denunció falta de transparencia en el proceso que definirá el manejo del sistema por los próximos 30 años.

En diálogo con MDZ Radio (FM 105.5 en el programa MDZ Club), Félix González señaló varios puntos que no están claros en el proceso licitatorio:

Falta de información del Ejecutivo a la Legislatura y "opacidad" del proceso

Incumplimiento de la ley de Emergencia cuando quedaron sin funcionamiento Los Nihuiles II y III

Venta del 100% de las acciones (hasta la anterior licitación Mendoza tuvo el 49%)

Fracaso de la licitación conjunta con Nación (por no avanzar con el complejo Diamante)

Incertidumbre sobre el seguro que debe cobrar la provincia y el "valor real" del arreglo de los daños

En el desarrollo de estas inconsistencias, González sostuvo que el Poder Ejecutivo incumplió compromisos asumidos ante la Legislatura (artículo 11 de la ley 9630 de Emergencia del Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles) que obliga a remitir cada 90 días "un informe detallado sobre el estado de avance del proceso licitatorio y las medidas adoptadas para asegurar la continuidad del servicio de generación eléctrica en los Sistemas Hidroeléctricos Los Nihuiles y Diamante".

"Eso nunca ocurrió desde la sanción de la ley", dijo el senador, que fue en mayo del 2025, lo que ha dejado "un manto de opacidad" sobre aspectos centrales de la concesión.

Entre ellos mencionó que no tienen ningún tipo de información sobre el estado real de las centrales afectadas por los aludes del 2025, así como tampoco cómo van con las negociaciones con la aseguradora y el valor que finalmente tendrá el activo que se pondrá a disposición de los inversores.

Félix González dio detalles sobre el juicio político a Sergio Marinelli, subintendente de Irrigación. Marcos García / MDZ

González recordó que la concesión original de Los Nihuiles venció en 2024 y que, a través de una ley sancionada durante la gestión de Rodolfo Suarez, se creó la sociedad Hidroeléctrica Mendocina S.A. (Hemsa) para recibir una nueva concesión por 30 años y vender al menos el 51% de sus acciones. Según explicó, el proceso actual avanza sobre esa estructura, aunque cuestionó que finalmente se haya decidido desprenderse de la totalidad de la participación estatal.

"Lo único que se va a licitar es Los Nihuiles -no ocurrirá lo mismo con Diamante, como marca la ley citada- y se va a licitar el 100% de las acciones. Mendoza no se va a quedar con una acción", afirmó el senador, quien consideró que esa decisión implica perder toda capacidad de incidencia en la empresa que explotará el complejo hidroeléctrico durante las próximas tres décadas.

La respuesta del Gobierno

Desde el Gobierno indicaron que ya contestaron un pedido de informe realizado por el mismo sector.