Kicillof esquivó la foto del PJ y Máximo Kirchner aprovechó La Rioja para pasarle factura

Axel Kicillof y Sergio Massa evitaron la cumbre peronista que Ricardo Quintela organizó en La Rioja durante el homenaje por los 50 años del asesinato del obispo Enrique Angelelli. El encuentro reunió a dirigentes de casi todas las vertientes del justicialismo y también abrió una discusión sobre la unidad del espacio rumbo a las elecciones de 2027.

La situación es la siguiente: Ricardo Quintela invitó a los principales dirigentes del peronismo con la intención de conseguir una foto de unidad, pero A xel Kicillof evitó sumarse a una escena que consideró forzada. El gobernador bonaerense tampoco acepta que otros sectores definan sus tiempos ni condicionen su agenda política. Cristina Álvarez Rodríguez asistió en su nombre por el Movimiento Derecho al Futuro. Cecilia Moreau y Diego Giuliano ocuparon el lugar de Sergio Massa como referentes del Frente Renovador.

En ese marco, Ricardo Quintela recibió a Máximo Kirchner en su despacho después de la disputa que ambos sectores atravesaron por la conducción nacional del PJ en 2024. El gobernador riojano ya había iniciado un acercamiento con el kirchnerismo mediante reuniones partidarias, contactos con “Wado” de Pedro y una visita a Cristina Fernández de Kirchner. El abrazo entre Quintela y el líder de La Cámpora confirmó el cambio en esa relación y le dio al riojano una imagen de articulador dentro de un justicialismo fragmentado .

Máximo Kirchner recordó que Quintela quiso competir contra Cristina Kirchner cuando la expresidenta todavía estaba en libertad , y que fue uno de los primeros dirigentes que la visitó después de su detención. “Eso es de buena persona y de buen peronista” , afirmó.

Un viaje para “discutir, debatir y charlar” entre “empanadas y vino riojano” como condiciones para aceptar la propuesta por parte de Máximo Kirchner. “La unidad es necesaria y el contenido es tan necesario como esa unidad”, sostuvo durante el acto.

Por su parte, el kicillofismo apunta a que cada sector fortalezca su estructura antes de discutir las candidaturas. El entorno de Axel Kicillof sostiene que una foto de unidad sin acuerdos reales sería apenas una ficción. La Plata también rechaza un pacto entre conducciones partidarias y asocia ese método con la experiencia del Frente de Todos en 2023.

El Movimiento Derecho al Futuro avanzará durante las próximas semanas con actividades fuera de la provincia de Buenos Aires. Carlos Bianco y Walter Correa viajarán a Entre Ríos. Javier Rodríguez encabezará encuentros en Santa Fe, Alberto Sileoni estará en Viedma y Daniel Gollan visitará Chubut. El despliegue busca extender la estructura territorial de Kicillof mientras el resto del PJ insiste con nuevos acercamientos.