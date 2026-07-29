El Gobierno minimiza los anuncios de Cristina Kirchner y celebra que se agrave la interna K

En Casa Rosada rechazan los cuestionamientos de la expresidenta a su condena en la causa Vialidad, pero creen que pueden sacar provecho de un nuevo capítulo de la agrietada interna peronista.

El Gobierno nacional le restó relevancia a la reciente carta de Cristina Kirchner, que volvió a cuestionar este miércoles su condena en la causa Vialidad y elevará su caso al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. " No nos vamos a meter en los procesos judiciales, pero está claro que la causa Vialidad se desarrolló bajo su justo proceso y no hubo ninguna parcialidad. Pasaron más de 17 jueces. Lo que dice no tiene ningún sustento", señalaron fuentes oficiales, ante la consulta de MDZ.

En Casa Rosada no quieren amplificar el impacto del anuncio de la expresidenta y recalcan que, pese a su trayectoria política, "ya no representa un riesgo electoral concreto". "No solo que no se puede presentar nunca más, sino que ya no tiene la cantidad de respaldo que tuvo en su momento. No es una amenaza", recalcaron los funcionarios que preguntó este medio.

Qué dice el entorno de Javier Milei sobre la estrategia internacional de CFK De igual modo, los principales colaboradores en la estrategia política de Javier Milei celebran esta reaparición pública. Consideran que este reclamo de "lawfare" de CFK obligará a una nueva reacción del gobernador bonaerense Axel Kicillof.

"Cuanto más se fomente la interna, más nos conviene", sintetizan los asesores de campaña del presidente. Aseguran que el mandatario provincial afrontará nuevas fricciones con La Cámpora con estos planteos que elevó la expresidenta y eso podría profundizar la grieta dentro del PJ, en medio del debate sobre quiénes deben encabezar la propuesta electoral para el 2027.