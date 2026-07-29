Desde $640.000 por unidad: las ofertas para equipar con 500 pistolas a la Policía de Mendoza

El Gobierno Provincial llamó a licitación el mes pasado para la compra de 500 pistolas calibre 9mm para la Policía de Mendoza y ahora estudia cuatro propuestas por parte de empresas, quienes compiten por tener la oferta más conveniente para el Estado.

Según el proceso licitatorio que se sigue desde el sistema Compr.Ar, las ofertas están en pesos y en dólares norteamericanos y dos de las empresas presentaron ofertas alternativas y complementarias a las originales.

La que presentó la oferta más baja fue Trompia SRL , que ofrece 500 pistolas 9mm marca Taurus, a un precio unitario de $640.000 por pistola, por lo que el monto final es de $320 millones.

También en pesos argentinos se manejó Bersa SA , que propone la venta de 500 pistolas de su marca (con dos cargadores) a $699.000 por unidad, con un total de $349,5 millones en total.

En dólares se manejó Punto de Impacto SA, que participó en la licitación con un precio de US$ 500 por pistola ($760.000 cada una según el tipo de cambio oficial) y un total de U$S 250.000 ($380 millones). La armas ofrecidas son Sarsilmaz modelo SAR 9 (BFS), también con dos cargadores.

Esta empresa presentó también una oferta alternativa con armas más caras, a US$ 749 la unidad (un total de $569,2 millones las 500), pero marca Tanfoglio modelo Force Plus R.

También en moneda extranjera presentó su propuesta Quintilio Chesi e Hijos SRL, con un precio unitario de US$ 553 ($840.560) de cada pistola marca Borr Humaita. El total del pliego es de US$ 276.500 ($420,2 millones).

No obstante, Quintilio mejoró su oferta con una alternativa por el mismo precio y las mismas pistolas, pero agregaron 500 fundas, 50 percutores, 50 extractores, 10 alzas, resortes y un curso de instrucción de tiro (las municiones a cargo del Ministerio).

La licitación para pistolas para la Policía de Mendoza

La compra de las 500 pistolas calibre 9 milímetros fue autorizada mediante la Resolución N° 2558 del Ministerio de Seguridad y Justicia, firmada por la ministra Mercedes Rus el 17 de junio de 2026. La norma habilitó el llamado a licitación pública para dotar de armamento a la División Arsenales de la cartera provincial, con un presupuesto oficial de $562 millones.

Gobierno

En los considerandos de la resolución se señala que la adquisición fue impulsada para atender las necesidades operativas de la División Arsenales y que el proceso debía realizarse mediante licitación pública, conforme a lo establecido por la Ley Provincial N° 8706. Además, se deja constancia de que la compra contaba con la intervención de las áreas técnicas, administrativas y jurídicas correspondientes, así como con la partida presupuestaria necesaria para afrontar el gasto.

Finalmente, el artículo primero de la resolución autorizó formalmente a la División Compras a avanzar con el proceso licitatorio para la adquisición de las 500 armas tipo pistola calibre 9mm.