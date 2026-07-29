Quién es Rafael Valim, el cerebro jurídico que Cristina Kirchner sumó para llevar su caso ante la ONU

Cristina Fernández de Kirchner incorporó a Rafael Valim a su equipo jurídico internacional al presentar su reclamo por la causa Vialidad ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El abogado brasileño especializado en lawfare acompañará la estrategia que encabeza Carlos Beraldi en la Argentina. La defensa denunció presuntas violaciones al debido proceso , falta de imparcialidad judicial y restricciones sobre los derechos políticos de la expresidenta. Valim aportará su experiencia en litigios internacionales vinculados con garantías constitucionales y derechos humanos.

El jurista construyó una trayectoria de más de veinte años dentro del Derecho Constitucional, el Derecho Administrativo y la Teoría del Derecho . Rafael Valim obtuvo el doctorado y la maestría en Derecho Administrativo en la Pontificia Universidad Católica de San Pablo. El académico también desarrolló tareas en universidades de Europa y América Latina. Su llegada al equipo de Cristina Kirchner sumó a un abogado con antecedentes en causas de gran repercusión institucional .

Rafael Valim comenzó su recorrido profesional en Brasil, donde orientó su formación hacia el Derecho Administrativo. El jurista obtuvo el doctorado y la maestría en esa especialidad en la Pontificia Universidad Católica de San Pablo. Su carrera académica cruzó luego las fronteras brasileñas y llegó a instituciones de Europa y América Latina. El abogado acumuló más de dos décadas de experiencia entre la docencia, la investigación y el ejercicio profesional.

La relación de Valim con la Argentina comenzó mucho antes de su incorporación a la defensa de Cristina Kirchner . El académico dictó clases en la especialización en Derecho Administrativo de la Universidad Nacional del Comahue. La Universidad Nacional de Cuyo lo recibió en 2012 como profesor del máster en Derecho Administrativo de la Economía.

El especialista ocupó distintos cargos dentro del ámbito universitario y editorial. Valim se desempeñó como profesor en la Università degli Studi di Milano-Bicocca, en Italia, y trabajó como docente visitante en la Universidad de Manchester entre 2018 y 2019. El académico también pasó por la Université de Rouen y fue visitante en el Institute of European and Comparative Law de la Universidad de Oxford . Su actividad europea incluyó además la coordinación de un posgrado sobre contratación pública en la Universidad de La Coruña.

La carrera institucional de Valim también sumó puestos vinculados con el Derecho Público y la actividad empresarial. El jurista presidió el Instituto Brasileño de Estudios Jurídicos de la Infraestructura entre 2014 y 2016. El abogado encabezó además el consejo consultivo del Instituto Brasileño de Derecho y Ética Empresarial. Su recorrido incluyó funciones en entidades iberoamericanas dedicadas al Derecho Administrativo y la contratación pública.

Rafael Valim Wikimedia Commons

El trabajo profesional de Valim avanzó en paralelo dentro de los tribunales brasileños. El abogado intervino en litigios de alta complejidad ante el Supremo Tribunal Federal de Brasil. Sus actuaciones incluyeron causas sobre separación de poderes, control de la administración pública, debido proceso y protección de derechos fundamentales. Su experiencia también alcanzó organismos internacionales de la ONU, el Sistema Interamericano y el Sistema Europeo de Derechos Humanos.

La producción editorial acompañó ese recorrido académico orientado al Derecho Público. Valim dirigió la Biblioteca de Derecho Administrativo de Editora Contracorrente y publicaciones especializadas en infraestructura y derecho público. El jurista cofundó en 2017 el Lawfare Institute y coescribió el libro Lawfare: una introducción. El autor también publicó Lawfare: Waging War Through Law (en inglés, "Guerra jurídica: librar una guerra a través del derecho") y État d'exception: la forme juridique du néolibéralisme (Estado de excepción: la forma jurídica del neoliberalismo).

Sus obras analizaron el uso político de la justicia, el estado de excepción y la protección de los derechos humanos. Esos trabajos ganaron proyección durante la operación Lava Jato en Brasil. Valim participó junto con Cristiano Zanin y Valeska Teixeira Zanin Martins en la construcción teórica de la defensa de Luiz Inácio Lula da Silva.