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Política

Para no perder memoria y también estar actualizados

Una enumeración de nombres y hechos para tener memoria y no olvidar.

Joaquín Del Tirso

Joaquín Del Tirso

Pensar

En mérito a la brevedad vamos a hacer una enumeración sucinta de nombres, acciones y hechos contemporáneos que han sido funcionales a la situación deplorable del país. Es a los efectos de tenerlos presentes y como colaboración para un mejor involucramiento y acción ciudadana en el interés general.

Cuadro de honor

  • Néstor Kirchner
  • Cristina Fernández de Kirchner
  • Sergio Tomás Massa

Nombres y hechos destacados

  • Alberto Fernández
  • Máximo Kirchner
  • Axel Kiciloff
  • Amado Boudou
  • Daniel Scioli
  • Aníbal Fernández
  • Julio De Vido
  • Alicia Kirchner
  • Wado de Pedro
  • Rudy Ulloa
  • José López y los bolsos
  • Matías Tombolini y las SIRA
  • Lázaro Báez
  • José Alperovich
  • Sergio Uribarri
  • “Bochi” Sanfelice
  • Milagros Sala
  • Juan Grabois
  • Ricardo Jaime
  • Roberto Baratta
  • Oscar Parrilli
  • Los líderes de los movimientos sociales
  • Hugo y Pablo Moyano
  • Gildo Insfrán
  • “Dady” Brieva
  • Guillermo Moreno, la manipulación del Indec y su costo al país, más sus bravatas
  • Los barras bravas
  • Popes de la CGT
  • Los secretarios privados de Néstor y Cristina
  • Los barones del Conurbano
  • Cristóbal López
  • Fabián de Souza
  • J Capitanich
  • Gerardo Zamora y esposa
  • R Quintela
  • “Cuervo” Larroque
  • Los Rodríguez Saá
  • Jorge Rial
  • Pablo Duggan
  • Pablo Echarri
  • Luis D'Elía
  • Ezequiel Guazzora
  • Marcelo Tinelli
  • ”Chocolate” Rigau
  • R Tailhade
  • Legislatura bonaerense
  • Empresarios prebendarios
  • El espionaje ilegal
  • El narco en los lugares vulnerables
  • La mesa del hambre
  • “Gato” Silvestre
  • El costo por la torpeza de la expropiación de Aerolíneas Argentinas y la nacionalización de YPF

Listado de cracks y hechos más recientes

  • Martín Insaurralde y su impunidad
  • Jésica Cirio, Elías Picirillo y sus compinches
  • Walter Bento
  • Jueces condenados por corrupción
  • Jueces (algunos) de la provincia de Bs As
  • El caso Andis
  • Diego Spaugnolo
  • M A Calvete
  • Droguería Suizo Argentina
  • Justicia garantista in extremis
  • M A Pichetto (camaleón)
  • Marcela Pagano y su esposo
  • El caso $Libra
  • Mauricio Novelli
  • Hayden Davis
  • Manuel Adorni, super crack
  • Fernando Espinoza
  • Jorge D'Onofrio y el negocio de las multas y VTV
  • Facundo Leal y la banda de los mendocinos
  • Marcelo D'Agostino

Esta lista es susceptible de cambios, agregados, discusión, aceptación y rechazo. Tiene el propósito de no dejar en el olvido actores, hechos, situaciones que han impactado e impactan negativamente en la realidad que transita el pueblo argentino desde hace tantos años. Memoria.

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