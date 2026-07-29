Para no perder memoria y también estar actualizados
Una enumeración de nombres y hechos para tener memoria y no olvidar.
En mérito a la brevedad vamos a hacer una enumeración sucinta de nombres, acciones y hechos contemporáneos que han sido funcionales a la situación deplorable del país. Es a los efectos de tenerlos presentes y como colaboración para un mejor involucramiento y acción ciudadana en el interés general.
Cuadro de honor
- Néstor Kirchner
- Cristina Fernández de Kirchner
- Sergio Tomás Massa
Nombres y hechos destacados
- Alberto Fernández
- Máximo Kirchner
- Axel Kiciloff
- Amado Boudou
- Daniel Scioli
- Aníbal Fernández
- Julio De Vido
- Alicia Kirchner
- Wado de Pedro
- Rudy Ulloa
- José López y los bolsos
- Matías Tombolini y las SIRA
- Lázaro Báez
- José Alperovich
- Sergio Uribarri
- “Bochi” Sanfelice
- Milagros Sala
- Juan Grabois
- Ricardo Jaime
- Roberto Baratta
- Oscar Parrilli
- Los líderes de los movimientos sociales
- Hugo y Pablo Moyano
- Gildo Insfrán
- “Dady” Brieva
- Guillermo Moreno, la manipulación del Indec y su costo al país, más sus bravatas
- Los barras bravas
- Popes de la CGT
- Los secretarios privados de Néstor y Cristina
- Los barones del Conurbano
- Cristóbal López
- Fabián de Souza
- J Capitanich
- Gerardo Zamora y esposa
- R Quintela
- “Cuervo” Larroque
- Los Rodríguez Saá
- Jorge Rial
- Pablo Duggan
- Pablo Echarri
- Luis D'Elía
- Ezequiel Guazzora
- Marcelo Tinelli
- ”Chocolate” Rigau
- R Tailhade
- Legislatura bonaerense
- Empresarios prebendarios
- El espionaje ilegal
- El narco en los lugares vulnerables
- La mesa del hambre
- “Gato” Silvestre
- El costo por la torpeza de la expropiación de Aerolíneas Argentinas y la nacionalización de YPF
Listado de cracks y hechos más recientes
- Martín Insaurralde y su impunidad
- Jésica Cirio, Elías Picirillo y sus compinches
- Walter Bento
- Jueces condenados por corrupción
- Jueces (algunos) de la provincia de Bs As
- El caso Andis
- Diego Spaugnolo
- M A Calvete
- Droguería Suizo Argentina
- Justicia garantista in extremis
- M A Pichetto (camaleón)
- Marcela Pagano y su esposo
- El caso $Libra
- Mauricio Novelli
- Hayden Davis
- Manuel Adorni, super crack
- Fernando Espinoza
- Jorge D'Onofrio y el negocio de las multas y VTV
- Facundo Leal y la banda de los mendocinos
- Marcelo D'Agostino
Esta lista es susceptible de cambios, agregados, discusión, aceptación y rechazo. Tiene el propósito de no dejar en el olvido actores, hechos, situaciones que han impactado e impactan negativamente en la realidad que transita el pueblo argentino desde hace tantos años. Memoria.