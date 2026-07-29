Causa Vialidad: los puntos clave que la defensa de Cristina Fernández de Kirchner presentó ante la ONU

Derecho a votar y ser elegida (Art. 25): Denuncian que el proceso persiguió su proscripción electoral y que la inhabilitación perpetua constituye una restricción arbitraria de sus derechos políticos.

Juicio justo y debido proceso (Art. 14): Cuestionan que se le atribuyó la responsabilidad por actos administrativos ajenos a su competencia constitucional, tomando como eje la firma del Decreto 54/2009.

Tribunal independiente e imparcial (Art. 14.1): Señalan mecanismos de asignación de causas de tipo "forum shopping" y acusan a jueces y fiscales de mantener vínculos personales con dirigentes políticos opositores.

Presunción de inocencia (Art. 14.2): Sostienen que existió una presunción de culpabilidad desde el inicio y apuntan a que el actual Presidente presentó públicamente la condena como una decisión impulsada por el Ejecutivo.

Derecho a la defensa (Art. 14.3): Argumentan que se incorporó prueba de otros procesos sin posibilidad de contradicción y que la acusación tuvo un acceso privilegiado a documentación que le fue negada a la defensa.

Revisión por un tribunal superior (Art. 14.5): Sostienen que la Cámara de Casación no realizó un examen ni control efectivo de los agravios formulados por los defensores.

Prohibición del doble juzgamiento (Art. 14.7 - Ne bis in idem): Advierten que 49 de las 51 obras públicas investigadas ya habían sido objeto de expedientes anteriores que concluyeron con cierres o sobreseimientos.