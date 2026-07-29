Cristina Kirchner busca repetir la historia de Lula da Silva en la ONU: qué puede hacer el organismo en su caso

La defensa de la expresidenta recurre al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas denunciando fallas en el debido proceso.

Con la condena firme ratificada por la Corte Suprema de Justicia en junio de 2025 y agotadas todas las instancias judiciales dentro del país, la defensa técnica de Cristina Fernández de Kirchner formalizó su presentación ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra. La maniobra internacional busca exponer presuntas violaciones a las garantías procesales en la causa "Vialidad", reactivando la comparación con el precedente judicial del actual presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

No obstante, el alcance del órgano internacional dista de ser una instancia de apelación tradicional y sus decisiones no tienen un impacto automático ni directo sobre la condena dictada por los tribunales argentinos.

El alcance real del Comité de la ONU: qué puede hacer y qué no Integrado por 18 expertos independientes, el Comité de Derechos Humanos analiza si el Estado argentino vulneró compromisos asumidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Su intervención contempla límites jurídicos bien precisos:

EFE El organismo internacional no actúa como una tercera instancia judicial , por lo que carece de potestad para anular fallos, reevaluar pruebas o pronunciarse sobre la culpabilidad o inocencia de la exmandataria. Sus resoluciones se traducen únicamente en observaciones o dictámenes no vinculantes que sugieren reparaciones o reformas institucionales, sin constituir sentencias de cumplimiento obligatorio directo para revertir la pena de prisión o la inhabilitación ejercida por la justicia local.

, por lo que carece de potestad para anular fallos, reevaluar pruebas o pronunciarse sobre la culpabilidad o inocencia de la exmandataria. Sus resoluciones se traducen únicamente en observaciones o dictámenes no vinculantes que sugieren reparaciones o reformas institucionales, sin constituir sentencias de cumplimiento obligatorio directo para revertir la pena de prisión o la inhabilitación ejercida por la justicia local. Además, el trámite ante el Comité estará lejos de tener una resolución inmediata: tras la presentación inicial, se le correrá traslado al Estado argentino —a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos— para que exponga sus descargos, abriendo un extenso proceso de evaluación entre ambas partes que insumirá varios años de tramitación burocrática. El paralelo con el caso Lula da Silva: semejanzas y diferencias La estrategia legal de la expresidenta busca apoyarse de forma directa en el antecedente del actual Presidente de Brasil. En 2022, el Comité de la ONU dictaminó que el proceso de la causa Lava Jato, conducido por el exjuez Sergio Moro, había vulnerado los derechos políticos y la imparcialidad en el juzgamiento de Lula da Silva.

Sin embargo, la diferencia técnica central radica en el origen de la libertad del mandatario brasileño: el Comité de la ONU no anuló la condena de Lula, sino que la anulación fue resuelta por el propio Supremo Tribunal Federal de Brasil al detectar fallas de competencia jurisdiccional. En ese contexto, el pronunciamiento de Ginebra funcionó como un potente respaldo político y diplomático internacional, pero no como una orden judicial ejecutiva.