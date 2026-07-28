Jorge Rial contó el problema inesperado que tuvo tras un encuentro con Cristina Fernández de Kirchner

Jorge Rial contó en Carnaval Stream el insólito contratiempo que descubrió tiempo después de haber tenido una reunión con Cristina Fernández de Kirchner.

Jorge Rial se llevó una particular sorpresa mientras realizaba un trámite que, en principio, no tenía nada de extraordinario. El conductor se encontraba renovando su carnet de conducir y, al consultar las infracciones que figuraban a su nombre, descubrió que acumulaba cuatro multas. La situación, sin embargo, tuvo un detalle que llamó especialmente su atención: una de las infracciones no correspondía a su vehículo.

"Estoy renovando el carnet de conducir entonces fui a ver las infracciones. Pocas. Cuatro", contó el periodista en Carnaval Stream.

Esto fue lo que recordó Jorge Rial en Carnaval Stream sobre su visita a Cristina Fernández de Kirchner "Cuatro tengo, una de las cuales no es mía. En la foto aparece otro auto. En las otras dos sí. Dos cosas que me metí por un carril mal", reconoció el comunicador. "Voy a la cuarta. No hay foto y digo: '¿Qué carajo es esto?'", continuó Rial.

La respuesta apareció cuando Rial se encontró con la dirección asociada a la multa y comenzó a reconstruir qué había ocurrido aquel día. "Veo San José 1121. ¿Qué es? Pensaba. Miro la fecha y digo: 'La pu... que lo parió'. San José 1111. ¿Te acordás? El día que me llamó Cristina, que fui. El auto lo dejé en la puerta. Los de Cristina me dijeron, con el trapito, acá, acá. 95 lucas", recordó el periodista.

El periodista contó en Carnaval Stream que le pusieron una multa de $95.000. Captura de pantalla Youtube Carnaval Stream. La dirección y la fecha hicieron que Rial recordara que la infracción había ocurrido el día que había ido a ver a Cristina. Según relató, había dejado el auto en la puerta y quienes estaban allí le habían indicado dónde estacionarlo.