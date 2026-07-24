Cristina Fernández de Kirchner incorporó a un abogado de Lula Da Silva para cuestionar su condena en la causa Vialidad

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner reforzó su equipo de defensa con la incorporación del abogado brasileño Rafael Valim , quien participará del diseño de la estrategia para impugnar ante tribunales y organismos internacionales la condena a seis años de prisión que recibió en la causa Vialidad .

Valim es uno de los abogados vinculados al actual presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y trabajará junto a un grupo de asesores legales que buscarán cuestionar la sentencia dictada por la Justicia argentina.

Rafael Valim es doctor y magíster en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de San Pablo (PUC-SP), profesor de Derecho Público y cuenta con más de dos décadas de trayectoria en Derecho Constitucional y derechos humanos.

A lo largo de su carrera intervino en distintas causas ante tribunales internacionales y es coautor del libro Lawfare: una introducción, escrito junto al magistrado del Supremo Tribunal Federal Cristiano Zanin y la abogada Valeska Teixeira Zanin Martins.

El abogado brasileño integrará el equipo junto al jurista español Javier Borrego, quien fue juez del Tribunal Supremo de España y también del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Ambos participarán en la elaboración de la estrategia jurídica para cuestionar la condena de la expresidenta en instancias internacionales.

¿Qué dijo Rafael Valim sobre el caso?

En declaraciones al medio brasileño Metropoles, Valim adelantó que en los próximos días se dará a conocer la estrategia que impulsará la defensa. "En los próximos días, anunciaremos oficialmente en Buenos Aires la estrategia que adoptaremos en esta nueva fase internacional del caso de la expresidenta", afirmó.

Además, sostuvo que está "firmemente convencido de que sufrió graves violaciones de derechos humanos fundamentales y está sufriendo un castigo injusto" que intentarán "revertir en los tribunales".