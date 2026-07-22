La política no se pone de acuerdo sobre qué hacer con las cuestiones pendientes

Mientras la política espera si el peronismo kirchnerismo renovador resuelve de alguna vez si continuarán o no como una alianza política, diferentes sectores están empezando a preguntarse por temas tan urgentes y determinantes para el día a día de los bonaerenses que el tema de las reelecciones o la ingeniería electoral que se adoptará en la provincia de Buenos Aires puede esperar un poco más.

Primero fueron los efectivos bonaerenses quienes volvieron a reclamar, sin realizar una medida de fuerza pero nuevamente instalando el tema, por los traslados desde municipios del interior a otras localidades del Conurbano de efectivos policiales que terminan muertos en enfrentamientos con delincuentes, como sucedió esta semana en José Ingenieros, Tres de Febrero, o hace dos años cuando un colectivo volcó mientras iba a cubrir un adicional desde Bahía Blanca hasta San Nicolás.

Esta es una demanda sin solución. Las escuelas policiales creadas en el Conurbano no incorporan la cantidad de efectivos necesarios para cubrir las vacantes que se producen en el territorio y varias de ellas ya fueron cerradas mientras que en el interior, muchas veces, no hacen falta tantos policías. Uno de ellos, Alan Molina, de 26 años, oriundo de Tres Arroyos, murió en un operativo de rutina en las puertas del complejo habitacional Fuerte Apache , en Tres de Febrero.

En el otro extremo de ese municipio, en Loma Hermosa, muy cerca de donde apareció la base operativa de la cocaína adulterada hace cuatro años, otro efectivo fue asesinado cuando le intentaron robar la moto. Una tragedia tras otras.

Esta semana, los intendentes se reunieron en Almirante Brown y continuaron un primer encuentro realizado en Escobar en el que debatieron la utilización de armas no letales y la implementación con jerarquía de autonomía a las policías municipales. ¿Podrá prosperar? Nadie lo sabe aún, pero por lo menos se abrió un debate mucho más serio en el que también están participando integrantes de la oposición bonaerense.

La Corte con vacantes sin llenar

También, la Federación de Colegios de Abogados de la provincia de Buenos Aires, presentó un pedido expreso para que no se aplace más la designación de los cuatro jueces de la Corte Suprema provincial que aún se mantienen vacantes.

Más allá de todos los inconvenientes que produce que tres realicen el trabajo de siete, detrás de este pedido se esconden todos los sectores políticos que integran el Poder Legislativo bonaerense, pero por razones diferentes a la honorable idea de mejorar la Justicia. Todos quieren quedarse con un peldaño en el alto tribunal, el que garantiza pertenecer al “poder permanente”.

La designación de los cuatro supremos no se resuelve por los mismos motivos que tampoco hay novedades con las reelecciones o no de los intendentes, el desdoblamiento electoral, la organización interna y el fin de las hostilidades dentro del oficialismo.

Kicillof, con Kreplack, Katopodis y Lucas Ghi, en Morón, sin reclamos cristinistas.

Kicillof y sus reparos

Axel Kicillof desconfía de todos sus aliados y de los opositores, quienes en su mayoría se sienten más cómodos con los “primos” del gobernador que con el propio oficialismo bonaerense. De ahí que no haya margen para que se envíe cuatro propuestas para completar la Suprema Corte.

En las últimas horas trascendió un deseo de su antigua jefa y conductora política, la ex presidenta Cristina Kirchner, sobre el futuro opositor. Quiere que alguna candidatura recaiga en Miriam Bregman, confirmando ese rumor que dice que ella prefiere que el peronismo pierda si ella no lo conduce. ¿Qué actitud adoptarán sus nuevos amigos Miguel Ángel Pichetto y Guillermo Moreno? Ambos creen que el gobernador tiene más ideas marxistas que peronistas.

El gobernador estuvo en Morón y se fotografió con Lucas Ghi en la inauguración de un centro de salud primario, en la localidad de Castelar. A pesar de la tensión que existe en este territorio por la interna que mantiene el intendente contra Martín Sabbatella, su antiguo jefe político, no apareció ni una bandera reclamando por la libertad de Cristina o el lema Nada sin Cristina, como había pasado el año pasado en la misma localidad.

Mientras se discute por el funcionamiento del IOMA, sobre el que la oposición pretende crear una comisión investigadora, y la presión de oficialistas enemistados con Kicillof que piden declarar la emergencia sanitaria y alimentaria a la vez que pretenden suspender la mantención de los patrulleros provinciales porque “la plata no alcanza”, el diputado provincial, Agustín Romo, consiguió un pequeño “milagro” político.

Ambos bloques no oficialistas, el PRO y La Libertad Avanza, firmaron un proyecto de ley presentado por el extremista dirigente libertario de San Miguel en el que pide que los hospitales públicos les cobren a los extranjeros que se atienden ahí por las prestaciones y asistencias que reciben. Todo por tratar mal a la Scalonetta en el exterior.