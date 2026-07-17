El empresario que podría pelear dentro del peronismo para ser presidente

Jorge Brito es uno de los empresarios que amaga con sumarse a la carrera política. Con apoyos dentro del PJ, podría "competirle" a Kicillof o ser parte de una "tercera vía".

La pelea política nacional toma temperatura, sobre todo en la oposición. Con Javier Milei lanzado en la carrera por la reelección, los principales referentes de la oposición buscan un destino, pero en medio de un presente incierto.

En ese camino también están referentes que se acercan a la política y comienzan a construir para llegar al 2027 como potenciales candidatos. El empresario Jorge Brito está en ese recorrido, apoyado por sectores afines al peronismo y también otros empresarios.

En esa construcción trabajan desde sectores del círculo rojo que tienen la intención de posicionar a un "outsider" propio que le genere competencia a Javier Milei desde afuera de la política tradicional. Pero Brito también tiene lobistas cerca del PJ. Allí es donde crece una versión: que Brito podría presentarse "orgánicamente" dentro del peronismo y hacerle frente a Axel Kicillof en una eventual PASO, si no se anulan. Esa idea sorprende a algunos, pues hasta ahora se mencionaba la chance de que Brito forme parte de una "tercera vía" no de una interna de los dos bloques que están en pugna en cada lado de la grieta.