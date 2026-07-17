Atentado a la AMIA: Javier Milei asistirá al acto por los 32 años junto a su hermana y parte del Gabinete

Como hace dos años, Javier Milei dirá presente este viernes en el acto por el 32° aniversario del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA). La AMIA, la DAIA y Familiares de las Víctimas volvieron a convocar a la ceremonia central frente a Pasteur 633, en el barrio porteño de Once, el mismo lugar donde hace más de tres décadas estalló la bomba que dejó 85 muertos.

Bajo el lema "Hoy no podemos perder la memoria", la conmemoración se abrirá con el sonido de la sirena a las 9.53, la hora exacta en que se perpetró el ataque de 1994.

Este año, la fecha del aniversario —el 18 de julio— cae en pleno descanso del Shabat, por lo que la organización resolvió adelantar el homenaje a este viernes.

De acuerdo con fuentes oficiales, el Presidente llegará a las inmediaciones de la mutual alrededor de las 9.45, acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. No se descarta la presencia de otros integrantes del Gabinete.

La participación del mandatario llega precedida por una serie de señales hacia la comunidad judía y el Estado de Israel.

Dos semanas atrás, en su discurso ante la Fundación Aliados de Israel, Milei recordó el peso de esa historia: "Buenos Aires es la ciudad que alberga la comunidad judía más grande de América Latina. Lo que representa para nosotros tanto un orgullo como una gran responsabilidad. Lamentablemente también, es la ciudad que ha sufrido dos ataques por parte del terrorismo antisemita que, en 1992 y 1994, se cobraron un total de 114 vidas. Un acto cobarde y criminal que constituye una marca imborrable en nuestra historia y nos impulsa cada día a buscar justicia por las víctimas".

En aquella exposición, el Presidente volvió a plantear la existencia de una alianza "implícita" entre la izquierda radical y el terrorismo islamista, a la que atribuyó un mismo "odio a la civilización occidental del cual el pueblo hebreo es un precursor".

Las medidas del Gobierno que destacó Javier Milei

Milei repasó, además, las decisiones de su gestión en esa línea: la declaración de Hamás, la Guardia Revolucionaria Iraní y las fuerzas Quds como organizaciones terroristas, y la expulsión del encargado de negocios de Irán en Buenos Aires.

El jefe de Estado también subrayó la firma del memorándum de libertad y democracia con Israel y el impulso de los Acuerdos de Isaac, una alianza orientada a combatir el terrorismo, el antisemitismo y sus fuentes de financiamiento.

Y cerró aquel discurso: "Lo que esta región decida en los próximos años va a determinar de qué lado de la historia vamos a quedar. No hay neutralidad posible, como no la hubo nunca en los conflictos existenciales de la humanidad".