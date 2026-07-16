Diego Valenzuela destacó el fin de los intermediarios en los planes sociales en el Senado bonaerense.

Diego Valenzuela defendió en el Senado bonaerense la entrega directa de programas sociales y el cambio hacia un modelo basado en capacitación y trabajo.

El senador bonaerense por La Libertad Avanza, Diego Valenzuela, aseguró que en los últimos años se produjo un cambio en la forma en que el Estado implementa los programas sociales. Durante una intervención en el Senado de la provincia de Buenos Aires, sostuvo que durante años se instaló la idea de que un Estado más grande significaba una mayor ampliación de derechos, aunque consideró que en la práctica eso favoreció el crecimiento del clientelismo y de los intermediarios de la pobreza.

Según expresó, actualmente los programas sociales llegan de manera directa a quienes los necesitan, sin la participación de punteros ni mecanismos de utilización política. En ese sentido, afirmó que este esquema busca garantizar una mayor transparencia en la distribución de la asistencia.

El mensaje de Diego Valenzuela en el Senado bonaerense Durante años nos hicieron creer que “más Estado es más derechos”. En la práctica, crecieron el clientelismo y los intermediarios de la pobreza. Hoy los programas llegan de manera directa a quienes los necesitan, sin punteros ni utilización política. Se terminaron los piquetes… pic.twitter.com/9Yn0FeuHSF — Diego Valenzuela (@dievalen) July 16, 2026 En su exposición, Valenzuela también sostuvo que "se terminaron los piquetes como mecanismo de extorsión" y afirmó que el objetivo es consolidar un cambio de paradigma en las políticas sociales.