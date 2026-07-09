Diego Valenzuela impulsa la jubilación de una ley del año 50 para darle recursos a los municipios

El senador libertario, y exintendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela activó en la Legislatura bonaerense una ambiciosa jugada política para reformar la Ley Orgánica de las Municipalidades (LOM). El proyecto busca dotar a los 135 distritos de mayor autonomía tributaria y financiera, obligando a los intendentes a generar sus propios recursos en lugar de esperar recursos del Ejecutivo provincial.

Cabe destacar que la Ley Orgánica de las Municipalidades, que rige el funcionamiento de los municipios bonaerenses, data del año 1958, una época donde los intendentes eran poco más que “delegados administrativos” de la gobernación provincial encargados de coordinar el barrido y el alumbrado público en sus municipios . Tras el regreso de la democracia los jefes comunales fueron absorbiendo, con el correr de los años, funciones que eran exclusividad del ejecutivo provincial como seguridad, salud y educación. Incorporando de esta forma las demandas de sus vecinos.

"Es una ley anticuada, obsoleta para lo que son hoy los municipios . Viene de una época no democrática, en la que la concepción del municipio era la de una unidad administrativa de la provincia, casi una delegación. Pasaron cosas", disparó Diego Valenzuela en dialogo con los periodistas acreditados en el senado provincial al terminar la reunión de la comisión de Asuntos Municipales de la Cámara Alta, presidida por el exintendente libertario.

El legislador de La Libertad Avanza busca capitalizar sus diez años al frente del municipio de Tres de Febrero para liderar desde el Senado una cruzada que, según él, conoce por "sufrirla" en carne propia desde la gestión diaria.

Lo cierto es que la crisis por falta de recursos que afecta a los municipios bonaerenses de todos los colores políticos , aceleró un acuerdo transversal inesperado. El encuentro de la Comisión de Asuntos Municipales del senado, integrada por legisladores peronistas, del PRO, la UCR y Unión y Libertad, mantuvo a todos los senadores con los oídos bien atentos a los informes presentados por los académicos Walter Rosales y Agustín Lodola, de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP); invitados por el presidente de la Comisión Diego Valenzuela .

El diagnóstico de los expertos coincide con la visión de la urgente descentralización de potestades fiscales de los municipios para ordenar la cancha y aliviar la presión sobre el Coeficiente Único de Distribución (CUD), el eterno botín de guerra que reparten los gobernadores – algunos favoreciendo o perjudicando a los municipios, según el color político de los intendentes- de la coparticipación provincial.

La propuesta de Valenzuela de que los intendentes se abran al libre mercado, quedo expuesta ante la pregunta de MDZ de como los municipios generarían recursos sin abusar de las tasas municipales: “Lo que veo en la mayoría de la política es una demanda de que nos manden más recursos Nación, Provincia o que lluevan del cielo. Pero los recursos surgen de tener empresas que pagan impuestos", dijo.

Y agrego: “ Los municipios tienen que ponerse a captar inversiones privadas para tener fiscalidad o sea recaudación. Acá todavía veo la idea de que los recursos vienen de algún lado mágicamente. No, error, los recursos deben generarlos los municipios tentando empresas: con buenas condiciones, con menos burocracia, menos tasas. No matando al sector privado, para que haya más laburo y más recaudación en su distrito”.

Bajo esta premisa, la reforma impulsada por Diego Valenzuela cambiaria la ecuación de la que abusan muchos intendentes que utilizan los municipios como “una agencia de colocación”, en lugar de convertirse en “cazadores” de inversiones privadas para generar empleo de calidad en sus distritos.

Un camino legislativo que recién da su primer paso

Si bien hubo consenso y hasta se podría decir que un principio de acuerdo para que los municipios tengan autonomía sin depender del ejecutivo provincial; en algunos bloques encendieron luces de alarma.

Desde el PRO, el exintendente de Junín, Pablo Petrecca advirtió que la reforma la Ley Orgánica de las Municipalidades "tiene que ser para mejorar y no para perder nada. Que sea un piso". La preocupación del jefe de bloque de los senadores amarillos radica en que la autonomía no se traduzca en un abandono de responsabilidades por parte del gobernador de turno.

Por su parte, la senadora kirchnerista María Inés Laurini respaldó la revisión, pero exigió "ser responsables en los procesos de impulsar autonomías municipales". Poniendo un alerta sobre la creación de municipios ricos y municipios inviables, algo que sobrevuela en la Legislatura bonaerense bajo la lógica del “estado presente”.

El camino legislativo impulsado por Diego Valenzuela recién arranca y contempla una ronda de "escucha activa" con los intendentes. Además, en la Legislatura bonaerense su iniciativa convive con un proyecto paralelo presentado por el titular del bloque HECHOS, Marcelo Leguizamón que propone una comisión bicameral para redactar el nuevo texto.

La ambiciosa reforma de la Ley Orgánica de las Municipalidades, entra en una carrera contra reloj. “Sé que el año que viene es electoral, uno conoce cuáles son las limitaciones políticas que tenemos, pero quiero intentarlo porque me parece que los bonaerenses merecen que los legisladores nos pongamos a la altura de los desafíos grandes de la provincia de Buenos Aires”, concluyó el senador libertario.