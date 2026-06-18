Legislatura bonaerense: Diego Valenzuela asumió en Asuntos Municipales y apuntó contra la inactividad del Senado

En un marco de reconfiguración interna dentro de la Legislatura provincial, el Senado bonaerense confirmó que la comisión de Asuntos Municipales será presidida por Diego Valenzuela, ex jefe comunal de Tres de Febrero. Con el foco firmemente puesto en el fortalecimiento institucional, el flamante presidente anticipó que buscará dar una discusión profunda para actualizar las normativas vigentes que regulan la gestión de los municipios en la provincia de Buenos Aires.

"Esto me permite aportar la experiencia de diez años de gestión y volcarla en proyectos junto con el resto de los senadores, ya que somos cuatro exintendentes —o intendentes en uso de licencia— en esta comisión", expresó Valenzuela tras su designación, destacando el perfil ejecutivo que tendrá el cuerpo de trabajo, cuya nómina completan el jefe comunal de José C. Paz, Mario Ishii, como vicepresidente y Carlos Kikuchi en el rol de secretario. En el armado también sobresale la participación del exintendente de Junín, Pablo Petrecca, quien reafirmó su compromiso con la agenda local.

El reclamo por una ley obsoleta de 1958 Para Valenzuela, el principal desafío normativo pasa por la modernización del marco legal que rige a los distritos, el cual considera completamente desactualizado frente a las demandas civiles y administrativas del siglo XXI: “Los municipios son el primer mostrador de la democracia y, en términos de gestión, en la Provincia todavía falta reconocer en las normativas lo que los distritos significan para los más de 17 millones de habitantes que tiene Buenos Aires. La Ley Orgánica de las Municipalidades es de otra época; un decreto ley de 1958 que está totalmente anticuado y emparchado”, sentenció de forma categórica.

GBA El legislador de Pro Libertad enfatizó que la realidad de las comunas ya es otra muy distinta a la de mediados del siglo pasado, por lo que considera urgente avanzar hacia una modernización integral que resulte acorde a los roles actuales que desempeñan los intendentes en materia de seguridad, salud y desarrollo económico local.

Frustración por la parálisis legislativa Más allá de los objetivos fijados para su área, Valenzuela aprovechó la conformación del espacio para manifestar su profundo descontento con el ritmo de trabajo general que viene mostrando la Cámara Alta bonaerense en lo que va del período legislativo.