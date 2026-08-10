Tras la polémica, Fernández Sagasti presentó un proyecto para modificar el reglamento del Senado

La senadora nacional por Mendoza propone una reforma en el reglamento del Senado para permitir el voto remoto de legisladoras con contraindicaciones médicas por embarazo y que no se pierda la representación federal de cada provincia.

La senadora nacional por Mendoza Anabel Fernández Sagasti presentó un proyecto para modificar el reglamento de la Cámara alta con un objetivo concreto: que las legisladoras con contraindicación médica de viajar por un embarazo puedan participar de las sesiones y emitir su voto de manera remota mientras dure esa restricción. La iniciativa surge después de que la propia senadora quedara imposibilitada de votar en una sesión clave.

Según explicó la legisladora a través de sus redes sociales, la propuesta se apoya en un criterio único, objetivo y acotado: una certificación médica que acredite el riesgo del embarazo y la imposibilidad de trasladarse. En sus palabras, no se trata de habilitar cualquier tipo de pedido, sino de contemplar una excepción puntual para una situación específica, de modo que ninguna provincia pierda parte de su representación por una circunstancia de este tipo.

Fernández Sagasti recordó además que el Senado ya cuenta con antecedentes en la materia: durante la pandemia, la Cámara sesionó de manera virtual con el aval de la Corte Suprema y sin necesidad de modificar el reglamento. "Sabemos hacerlo cuando queremos", señaló la senadora, que remarcó que la distancia no puede ser el motivo por el cual un pueblo se quede sin voz en una votación decisiva.

El tuit por Fernández Sagasti en X X "No es sobre mi banca": el trasfondo de la iniciativa tras la polémica La mendocina aclaró que su proyecto trasciende su situación personal. El propósito, sostuvo, es que en el futuro ninguna senadora, de ningún espacio político y de ninguna provincia, tenga que elegir entre formar una familia y ejercer la representación de su gente. La modificación del reglamento apunta, en ese sentido, a dejar establecida una regla clara para casos similares que puedan presentarse más adelante.