Anabel Fernández Sagasti finalmente no votará de manera virtual en la sesión del Senado

Luego de la polémica y los debates de los últimos días, la senadora nacional mendocina Anabel Fernández Sagasti no participará de forma remota de la sesión del Senado de este jueves ni votará el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada que impulsa el gobierno de Javier Milei. La legisladora kirchnerista había pedido formalmente participar y votar de forma virtual por no poder viajar a Buenos Aires por prescripción médica debido a que cursa un embarazo de 32 semanas. Esta solicitud será tratada en comisiones en los próximos días.

Además de la solicitud de Fernández Sagasti también se había sumado un pedido del senador radical de Catamarca, Flavio Fama, para sesionar de forma remota, ya que tampoco podía trasladarse desde su provincia hasta la Ciudad de Buenos Aires por estar atravesando un postoperatorio tras una cirugía de rodilla.

Los pedidos de ambos senadores habían sido dirigidos a la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien dejó en manos del cuerpo de senadores la decisión final sobre el permiso para participar de la sesión y de la votación en estos dos casos.

Finalmente, ni Fernández Sagasti ni Fama votarán este jueves de manera virtual el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Sus pedidos serán analizados en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado en los próximos días.

La presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, presentó una moción en el comienzo de la sesión y planteó que las solicitudes tengan un paso por comisiones.

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“Quiero mocionar que de acuerdo al artículo 227 del reglamento y a partir de un debate que se ha hecho público sobre posibles licencias o voto no presencial, se discuta en la comisión de Asuntos Constitucionales”, expresó la senadora libertaria.

Esta moción fue sometida a votación a mano alzada de todos los senadores presentes y fue aprobada casi por unanimidad.

De esta manera, la senadora mendocina y el senador catamarqueño no participarán virtualmente del debate ni de la votación, pero dependiendo de lo que resuelva el resto de los senadores podrían ser autorizados para próximas sesiones.

El pedido de Fernández Sagasti

Fernández Sagasti había solicitado formalmente a comienzos de esta semana a la vicepresidenta y presidenta del Senado, Victoria Villarruel, que le permita participar, debatir y votar de manera remota en las próximas sesiones de la Cámara Alta. La senadora se encuentra en Mendoza y por prescripción médica tiene prohibido realizar viajes de larga distancia debido a que cursa un embarazo de 32 semanas.

En su presentación, la senadora mendocina argumentó que el Senado ya cuenta con un sistema de participación remota desarrollado durante la pandemia y recordó que esa modalidad fue avalada por la Corte Suprema de Justicia. Por ese motivo, considera que impedir su utilización en este caso representaría una limitación injustificada al ejercicio de su función legislativa.

Esa solicitud fue aprobada por la vicepresidenta Victoria Villarruel, pero la autorización fue "ad referéndum" del Senado, es decir que el resto de los senadores deberían avalar por mayoría este permiso especial y excepcional.