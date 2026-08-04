Por su embarazo: el pedido de Anabel Fernández Sagasti para poder votar

La legisladora presentó una nota ante la Presidencia del Senado acompañada por un certificado médico que indica reposo relativo y contraindica los traslados, tanto por vía aérea como terrestre, por lo tanto no puede viajar a Buenos Aires donde está el Congreso. Dejó además, por escrito, la posibilidad de acudir a la Justicia si su pedido es rechazado.

Según explicó, la solicitud no implica adelantar su licencia por maternidad ni dejar de cumplir con sus obligaciones parlamentarias, sino encontrar una alternativa para continuar ejerciendo su mandato mientras dure la restricción médica.

"No estoy solicitando una dispensa para dejar de trabajar ni procurando anticipar una licencia por maternidad. Es exactamente lo contrario: quiero sesionar y cumplir plenamente con el mandato que me confiaron los mendocinos. El único impedimento que tengo es físico y de distancia: recorrer más de 1.000 kilómetros. Si residiera en la Ciudad de Buenos Aires o en el conurbano, acudiría caminando o en auto al recinto sin ningún problema", sostuvo la senadora.

En su presentación , Fernández Sagasti argumentó que el Senado ya cuenta con un sistema de participación remota desarrollado durante la pandemia y recordó que esa modalidad fue avalada por la Corte Suprema de Justicia. Por ese motivo, considera que impedir su utilización en este caso representaría una limitación injustificada al ejercicio de su función legislativa.

Además, sostuvo que una eventual negativa dejaría a Mendoza con una representación incompleta en el Senado y afectaría el principio de igualdad entre las provincias, ya que el principal obstáculo para asistir al recinto no sería su embarazo sino la distancia que separa a la provincia de la Capital Federal.

Las diferencias en el Senado con quienes viven en Buenos Aires

"Si esta misma situación la atravesara una senadora con residencia en la Ciudad de Buenos Aires o el AMBA, podría asistir al recinto sin inconveniente. La diferencia no la marca el embarazo, la marca la distancia. El Senado fue concebido para asegurar la igualdad entre las provincias; la distancia no puede convertirse en un obstáculo para ejercer la representación política cuando existen herramientas tecnológicas para resolverlo", expresó.

La legisladora aclaró que el pedido tiene carácter excepcional, individual y transitorio. La autorización, en caso de ser concedida, se extendería únicamente hasta el comienzo de su licencia por maternidad o hasta que los médicos autoricen nuevamente los viajes de larga distancia.

En la nota también plantea que la modalidad remota puede implementarse utilizando los mecanismos de verificación de identidad y seguridad que el Senado ya empleó en otras oportunidades, por lo que, a su entender, no existirían impedimentos técnicos para habilitar su participación.

Por último, Fernández Sagasti dejó asentada una reserva para acudir a la Justicia Federal en caso de que su solicitud sea rechazada, al considerar que una decisión de ese tipo vulneraría el derecho de la provincia de Mendoza a contar con la representación completa que le corresponde en la Cámara Alta.

El planteo llega en un contexto de fuerte actividad legislativa en el Senado y abre un nuevo debate sobre la posibilidad de utilizar herramientas de participación remota en situaciones excepcionales, especialmente cuando existen razones médicas debidamente acreditadas y está en juego la representación parlamentaria de una provincia