El Gobierno busca destrabar el paro portuario e intimó a los trabajadores para que el río Paraná no quede vacío

El Ministerio de Economía dictó la conciliación e intimó a los profesionales de practicaje y pilotaje a reanudar sus tareas en los puertos del país.

La medida de fuerza por tiempo indeterminado mantiene paralizado el tránsito naviero, el transporte de granos e insumos energéticos en la Hidrovía.

El gobierno de Javier Milei intimó formalmente a más de 500 profesionales pertenecientes a las corporaciones de practicaje y pilotaje para que restablezcan el servicio de navegación de manera inmediata. La decisión se tomó a través de la Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante en respuesta al paro por tiempo indeterminado anunciado por el sector, que interrumpió la logística marítima y fluvial en los principales nodos portuarios del país.

Desde el Ejecutivo advirtieron que la interrupción del practicaje —servicio obligatorio mediante el cual especialistas locales abordan los buques extranjeros para dirigirlos de forma segura por canales y ríos— representa un severo impacto para el comercio exterior, la actividad agroexportadora y la provisión de insumos clave.

Impacto directo en la Hidrovía y la exportación de granos La medida de fuerza paralizó el tránsito en la Hidrovía Paraguay-Paraná, el corredor biociánico estratégico por donde circula la mayor parte de las exportaciones agroindustriales y energéticas de la Argentina. Barcos de gran calado, portacontenedores y buques metaneros permanecen varados en rada o detenidos en las terminales del Gran Rosario y el Río de la Plata.

N/A Fuentes del sector portuario señalaron que la acumulación de embarcaciones genera demoras en la cadena logística y pérdidas millonarias por costos de estadía. La interrupción del flujo afecta tanto a las embarcaciones que buscan zarpar cargadas como a las que aguardan turno de ingreso con insumos industriales y combustibles importados.

Sanciones y medidas de emergencia Tras la notificación enviada a las entidades que agrupan a los prácticos, la autoridad de aplicación remarcó que se trata de un servicio público esencial para la seguridad de la navegación. En ese sentido, el Gobierno advirtió que la inasistencia injustificada o el desacato a la intimación dará lugar a la aplicación de sanciones administrativas y del marco regulatorio vigente para la marina mercante.