Facundo Moyano fue demorado en Belgrano tras ser denunciado por una joven

El dirigente del Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines (SUTPA) e hijo del líder camionero Hugo Moyano fue demorado en la madrugada.

El dirigente sindical Facundo Moyano, referente del Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines (SUTPA), fue demorado durante las primeras horas de la mañana en el barrio porteño de Belgrano. El operativo se desencadenó tras un llamado de alerta al 911 que movilizó a efectivos de la Policía de la Ciudad hacia la zona residencial.

Según los primeros reportes de la fuerza de seguridad, cerca de las 5:00 de la madrugada una joven salió corriendo de manera presurosa de un departamento ubicado en la zona. Instantes después, el hijo del líder camionero Hugo Moyano la siguió hacia la calle, momento en el cual fue interceptado por los agentes policiales que patrullaban el área.

Denuncia por agresiones e investigación judicial La mujer acusó formalmente al exdiputado nacional por presuntas agresiones físicas y verbales ocurridas minutos antes dentro de la vivienda. Ante el testimonio de la víctima y la secuencia observada en la vía pública, los efectivos procedieron a la aprehensión inmediata del referente gremial y a su posterior traslado a la comisaría correspondiente de la Comuna 13.

Asimismo, el personal interviniente activó los protocolos de contención para la denunciante, quien fue asistida para radicar la exposición judicial y someterse a las pericias médicas de rigor destinadas a certificar el estado de sus lesiones.