Modelo e influencer: quién es Candela Arizaga, la joven que salió del departamento de Facundo Moyano

Facundo Moyano fue interceptado y detenido por los agentes policiales que patrullaban el área durante la madrugada de este martes.

En las últimas horas se supo que Facundo Moyano fue denunciado por presuntas agresiones físicas y verbales contra una mujer en un departamento ubicado en el barrio porteño de Belgrano, ubicado en Avenida Libertador y Virrey Loreto.

Según los primeros reportes de la fuerza de seguridad, cerca de las 5:00 de la madrugada una joven salió corriendo desnuda del departamento. Instantes después, el hijo del líder camionero Hugo Moyano la siguió hacia la calle, momento en el cual fue interceptado y detenido por los agentes policiales que patrullaban el área.

Quién es la mujer que habría sido agredida por Facundo Moyano Se trata de una joven de 23 años identificada como Candela Arizaga, oriunda de Rosario. De acuerdo a la biografía de su perfil de Instagram, se dedica al modelaje y creación de contenido. Si bien Arizaga y Moyano no tenían fotos juntos en sus feeds, ambos se seguían en dicha red social.