Delincuentes interceptaron a un jubilado, lo amenazaron y le robaron una camioneta en Guaymallén

Los delincuentes sorprendieron al conductor cuando circulaba por Guaymallén y escaparon con la camioneta tras amenazarlo con un arma de fuego.

Los delincuentes se dieron a la fuga tras amenazar a la víctima y robarle la camioneta. (foto ilustrativa).

Un hombre de 71 años fue víctima de un violento asalto durante la noche del lunes en Guaymallén, luego de que dos delincuentes armados lo interceptaran mientras circulaba en una camioneta y le robaran el rodado tras amenzarlo. Tras el robo, los sospechosos escaparon del lugar antes de la llegada de los efectivos.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió a las 20, cuando la víctima transitaba por calle Silvano Rodríguez y fue sorprendida por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta, quienes la amenazaron con un arma de fuego para obligarla a entregar una Peugeot Partner gris.

Lo asaltaron y le robaron el auto Tras apoderarse del vehículo, los delincuentes huyeron llevándose también una caja de herramientas que se encontraba en el interior de la camioneta.