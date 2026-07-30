Delincuentes ingresaron a un local de comida, amenazaron al dueño y escaparon con toda la recaudación

Los delincuentes amenazaron con un arma de fuego al encargado del comercio, robaron $50.000 y se dieron a la fuga antes de la llegada de los efectivos.

Los delincuentes ingresaron al comercio, amenazaron al dueño con un arma, robaron dinero y se dieron a la fuga

Tres delincuentes armados irrumpieron en un local de comidas rápidas de Godoy Cruz durante la noche del miércoles y escaparon con aproximadamente $50.000 luego de amenazar al encargado del comercio. Tras concretar el robo, los malvivientes se dieron a la fuga para evitar ser capturados.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió a las 21 en un establecimiento ubicado sobre calle San Martín Sur al 2000. Tras un llamado al la línea de emergencia 911, efectivos policiales se desplazaron hasta el lugar para asistir a la víctima.

Amenazaron al dueño con un arma Según denunció el encargado, tres hombres ingresaron al comercio y, mediante amenazas con un arma de fuego, le exigieron el dinero de la recaudación. Tras apoderarse del efectivo, huyeron antes de la llegada de la Policía.