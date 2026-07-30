Conducía con más de cuatro veces el alcohol permitido, chocó en el Acceso Sur y terminó detenido

El test de alcoholemía arrojó que el conductor del Chevrolet Corsa circulaba con 2,15 gramos de alcohol, más del límite permitido para particulares.

Un hombre fue aprehendido durante la mañana de este miércoles luego de protagonizar un accidente vial sobre el Acceso Sur, en Guaymallén, y comprobarse que conducía con 2,15 gramos de alcohol por litro de sangre, más de cuatro veces el límite permitido para particulares.

De acuerdo con información policial, el siniestro ocurrió alrededor de las 7, a la altura del tramo comprendido entre las calles Lamadrid y Alsina cuando un Chevrolet Corsa y un Volkswagen Polo circulaban en sentido sur y, por causas que son materia de investigación, ambos vehículos colisionaron.

Manejaba con mas del límite de alcohol permitido Tal y como manifestó el conductor del Chevrolet Corsa, el Volkswagen Polo se desplazó hacia su trayectoria mientras circulaba por el carril rápido, provocando el impacto.

Tras el accidente, personal de Tránsito Municipal le practicó el test de alcoholemia al conductor del Corsa, cuyo resultado fue de 2,15 gramos de alcohol por litro de sangre.