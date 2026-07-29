Tragedia en San Juan: se cayó un helicóptero y murieron los 7 ocupantes

Una tragedia sacudió este miércoles a la provincia de San Juan: los siete ocupantes del helicóptero que se precipitó en el departamento Valle Fértil, en el límite con La Rioja, perdieron la vida.

Una tragedia sacudió este miércoles a la provincia de San Juan: los siete ocupantes del helicóptero que se precipitó en el departamento Valle Fértil, en el límite con La Rioja, perdieron la vida. La aeronave, identificada como LV-KGR, se dirigía a la provincia vecina para colaborar en el combate de un incendio forestal, en el marco de una capacitación organizada por la Agencia Nacional de Lucha contra el Fuego, cuando se produjo el siniestro.

La secuencia comenzó a las 10:30, cuando el Servicio de Búsqueda y Salvamento del EANA (Empresa Argentina de Navegación Aérea) registró la activación del ELT, el transmisor de emergencia del aparato. La última posición conocida ubicó a la nave en la frontera entre La Rioja y San Juan, un dato que orientó el despliegue inicial de la comisión del Subcentro de Mendoza junto a Protección Civil. Ese equipo fue el encargado de dar con el helicóptero alrededor de las 13.

Horas más tarde, el Gobierno provincial confirmó lo que nadie quería escuchar: no hubo sobrevivientes. A través de un comunicado oficial, las autoridades expresaron su profundo pesar por lo ocurrido y enviaron sus condolencias a las familias, allegados y compañeros de las víctimas, en una jornada que quedará marcada como una de las más dolorosas para las fuerzas de seguridad sanjuaninas.

Quiénes eran las víctimas de la tragedia Entre los fallecidos se encuentran figuras centrales de la estructura de emergencias de la provincia: el comisario general Rubén Castro, jefe del Departamento Bomberos; el comisario inspector Jorge Carbajal, segundo jefe de esa fuerza; Carlos Heredia, director de Protección Civil; y el comisario general Germán Videla, subjefe de la Policía de San Juan. La nómina se completa con Matías Valenzuela, piloto de la aeronave perteneciente a una empresa privada, y los brigadistas de la Agencia Federal de Emergencias (AFE) Andrés Bosch y Rodrigo Aimeta.