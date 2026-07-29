"Profundo dolor": el mensaje del gobernador de San Juan tras la tragedia del helicóptero
Marcelo Orrego, gobernador de San Juan, difundió un mensaje de dolor tras la caída de un helicóptero que causó la muerte de siete personas.
El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, rompió el silencio tras la tragedia que enluta a la provincia y difundió un sentido mensaje por la caída del helicóptero que costó la vida a siete personas en Valle Fértil. A través de su cuenta oficial en la red social X, el mandatario expresó el dolor con el que recibió la noticia y dedicó palabras especiales a las víctimas, varias de ellas integrantes de la plana mayor de la seguridad sanjuanina.
En su publicación, difundida pasadas las 16:45 de este miércoles, Marcelo Orrego recordó uno por uno a los funcionarios fallecidos: Carlos Heredia, director de Protección Civil; el comisario general Germán Videla, subjefe de la Policía de San Juan; el comisario general Rubén Castro, jefe de Bomberos; y el comisario inspector Jorge Carbajal, segundo jefe de esa fuerza. Sobre ellos, el gobernador destacó que se trataba de servidores públicos que entregaron su vida al cuidado de los sanjuaninos y con quienes tuvo el honor de trabajar codo a codo en distintas circunstancias.
El mensaje también incluyó un párrafo para los otros tres ocupantes de la aeronave siniestrada. El mandatario acompañó en el dolor a las familias de Matías Valenzuela, piloto del helicóptero, y de los brigadistas de la Agencia Federal de Emergencias (AFE) Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta, quienes también perdieron la vida en el siniestro ocurrido en una zona de difícil acceso del noreste provincial.
El compromiso del Gobierno con las familias
Además de las condolencias, el gobernador dejó en claro que el Estado provincial no dejará solas a las familias afectadas por la tragedia. En su mensaje, aseguró que el Gobierno de San Juan se pone a disposición de los seres queridos de las víctimas y que trabaja en conjunto con los organismos correspondientes para garantizar toda la asistencia necesaria en este momento de inmenso dolor.
Las palabras de Marcelo Orrego llegaron en un contexto particular, ya que el mandatario se encontraba de viaje en Estados Unidos cuando ocurrió la caída de la aeronave, por lo que el vicegobernador Fabián Martín quedó al frente del Ejecutivo y del comité de crisis convocado en Casa de Gobierno. La publicación del gobernador acumuló cientos de visualizaciones en cuestión de minutos y se convirtió en el primer pronunciamiento oficial del jefe provincial tras la peor tragedia aérea de la historia reciente de San Juan.