Evacuaron a puesteros y asistieron a camioneros por las intensas nevadas en el paso a Chile

Los puesteros fueron rescatados y evacuados en un paraje en San Juan. En Uspallata, efectivos asistieron a camioneros por el cierre del Paso Cristo Redentor.

Dos puesteros fueron evacuados luego de quedar varados en el paraje Pismantita por las intensas nevadas.

Dos puesteros que habían quedado aislados por la intensa nevada en la provincia de San Juan fueron evacuados por efectivos de Gendarmería Nacional, mientras que, en Mendoza, otros uniformados asistieron a camioneros que permanecen varados por el cierre preventivo del Paso Internacional Cristo Redentor a raíz del temporal que afecta a la cordillera.

De acuerdo con información policial, el operativo se desarrolló en el paraje Pismantita, sobre la Ruta Nacional 150, en el departamento Iglesia,en San Juan, donde efectivos del Grupo Especializado en Alta Montaña (GEAM), dependiente del Escuadrón 25 "Jáchal", llegaron hasta el puesto "Muñoz" para rescatar a dos puesteros que habían quedado incomunicados por la acumulación de nieve.

Gracias al accionar de Gendarmería, los puesteros fueron rescatados, evacuados y trasladadoas a un lugar seguro. Tras ubicarlos, los gendarmes concretaron la evacuación y trasladaron a ambas personas hasta el departamento Iglesia, donde quedaron a resguardo.

En paralelo, personal de la Municipalidad y de Protección Civil continuó con las tareas de despeje sobre la ruta para restablecer la circulación en la zona afectada por el temporal.

Asistencia a camioneros en Uspallata Mientras tanto, en Mendoza, efectivos del Escuadrón 27 "Uspallata" desplegaron un operativo de asistencia destinado a los transportistas que permanecen detenidos en el complejo integrado de Uspallata debido al cierre del Paso Internacional Cristo Redentor.