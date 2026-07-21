Evacuaron a puesteros y asistieron a camioneros por las intensas nevadas en el paso a Chile
Los puesteros fueron rescatados y evacuados en un paraje en San Juan. En Uspallata, efectivos asistieron a camioneros por el cierre del Paso Cristo Redentor.
Dos puesteros que habían quedado aislados por la intensa nevada en la provincia de San Juan fueron evacuados por efectivos de Gendarmería Nacional, mientras que, en Mendoza, otros uniformados asistieron a camioneros que permanecen varados por el cierre preventivo del Paso Internacional Cristo Redentor a raíz del temporal que afecta a la cordillera.
De acuerdo con información policial, el operativo se desarrolló en el paraje Pismantita, sobre la Ruta Nacional 150, en el departamento Iglesia,en San Juan, donde efectivos del Grupo Especializado en Alta Montaña (GEAM), dependiente del Escuadrón 25 "Jáchal", llegaron hasta el puesto "Muñoz" para rescatar a dos puesteros que habían quedado incomunicados por la acumulación de nieve.
Tras ubicarlos, los gendarmes concretaron la evacuación y trasladaron a ambas personas hasta el departamento Iglesia, donde quedaron a resguardo.
En paralelo, personal de la Municipalidad y de Protección Civil continuó con las tareas de despeje sobre la ruta para restablecer la circulación en la zona afectada por el temporal.
Asistencia a camioneros en Uspallata
Mientras tanto, en Mendoza, efectivos del Escuadrón 27 "Uspallata" desplegaron un operativo de asistencia destinado a los transportistas que permanecen detenidos en el complejo integrado de Uspallata debido al cierre del Paso Internacional Cristo Redentor.
Con una cocina de campaña, los gendarmes prepararon y distribuyeron raciones de comida caliente entre los conductores de camiones que aguardan la reapertura del corredor internacional en las distintas playas de estacionamiento habilitadas.