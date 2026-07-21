Despertó del coma doce días después de sufrir una brutal agresión por parte de una patota

Después de doce días de angustia e incertidumbre, Santiago Herrero, el adolescente de 15 años que fue víctima de un brutal ataque por parte de una patota en Villa Carlos Paz , despertó del coma inducido. La noticia fue confirmada este martes por su madre, María Laura, quien compartió un esperanzador mensaje sobre la evolución de su hijo.

Santiago permanece internado en el Hospital de Urgencias de Córdoba, donde fue trasladado tras recibir las primeras atenciones en el Hospital Municipal Gumersindo Sayago. Desde hace varios días, los médicos habían informado una evolución favorable, con respuestas a estímulos y una disminución progresiva de la sedación.

La confirmación llegó a través de un mensaje publicado por su mamá, que rápidamente generó una enorme alegría entre familiares, amigos y vecinos que siguieron de cerca su estado de salud.

"¡Cuzy despertó! Sólo tiene cámara de oxígeno. Ahora hay que esperar 24 horas y, si todo sigue igual, sale de la UTI. Ya pasó lo peor. Está bien, muy asustado, pero bien", expresó María Laura.

La agresión ocurrió durante la noche del 9 de julio en la esquina de avenida Cárcano y Sargento Cabral, a pocas cuadras del centro de Villa Carlos Paz. De acuerdo con la investigación judicial, Santiago recibió un botellazo en la cabeza y luego fue golpeado mientras permanecía en el suelo por un grupo de jóvenes , sufriendo lesiones de extrema gravedad que obligaron a inducirlo a un coma farmacológico.

El hecho provocó una fuerte conmoción en Villa Carlos Paz. Durante los últimos días se multiplicaron las cadenas de oración, las muestras de solidaridad y los pedidos de justicia, además de una colecta destinada a colaborar con la familia para afrontar los gastos derivados de su recuperación.

La investigación continúa bajo la órbita de la Fiscalía, que ya ordenó la detención de cinco personas por el ataque. Se trata de dos mayores y tres menores de edad -uno de ellos, apuntado como quién le propinó un botellazo en la cabeza-, todos imputados por el delito de tentativa de homicidio, mientras se procura establecer el grado de participación que tuvo cada uno durante la agresión.