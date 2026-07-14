Cómo se encuentra el adolescente brutalmente agredido por una patota en Villa Carlos Paz

Santiago Herrero, el adolescente de 15 años internado en el Hospital de Urgencias de Córdoba tras la violenta agresión que sufrió el jueves pasado en Villa Carlos Paz por parte de una patota , continúa estable. El último parte médico trajo una señal alentadora desde lo neurológico, aunque una complicación respiratoria obligó a volver a intubarlo y mantenerlo en coma farmacológico.

La actualización fue brindada este martes por su madre, María Laura Tamagnone, quien explicó que los médicos realizaron una primera prueba para evaluar la respuesta del joven al disminuir la sedación.

"Lo despertaron y, desde el punto de vista neurológico, respondió bien: movió las cuatro extremidades y por momentos parecía entender lo que le decían, aunque se mostraba muy desorientado y asustado", relató.

La mujer señaló que ese resultado llevó tranquilidad al equipo médico, ya que evidenció una respuesta positiva tras el severo traumatismo de cráneo sufrido durante el ataque.

Pese a la favorable evolución neurológica, el intento por retirarle el respirador no pudo completarse. "Intentaron sacarle el tubo para que respirara por su cuenta. Pero como tiene respiración agitada, se le cerró la glotis y, aunque intentaron desinflamarla con medicación, no fue suficiente. Entonces, para evitar que se quedara sin oxígeno, tuvieron que volver a intubarlo y ponerlo otra vez en coma farmacológico", explicó Tamagnone.

Los médicos aclararon a la familia que la decisión de volver a sedarlo no obedeció a un empeoramiento neurológico, sino exclusivamente a un problema en la vía aérea.

Ahora el tratamiento apunta a esperar que la inflamación disminuya para intentar nuevamente retirarle la asistencia respiratoria mecánica cuando las condiciones sean seguras.

Mientras tanto, Santiago continúa bajo estricta observación en la unidad de terapia intensiva y con monitoreo permanente de sus parámetros neurológicos y respiratorios.

La investigación judicial

En paralelo a la evolución médica del adolescente, la investigación judicial continúa avanzando. La causa está a cargo de la Fiscalía de feria de Villa Carlos Paz, a cargo de la doctora Jorgelina Gómez que ordenó la detención de tres jóvenes señalados como presuntos autores de la agresión. El único mayor tiene 18 años mientras que los otros dos son menores de edad, por lo que interviene además la Justicia Penal Juvenil.

La imputación sobre los tres detenidos es de Homicidio en grado de tentativa, según información que dio a conocer el portal informativo local Carlos Paz Vivo.

La agresión ocurrió durante la madrugada del domingo en la esquina de avenida Cárcano y Sargento Cabral, de Villa Carlos Paz donde, según la investigación, Santiago fue golpeado con una botella en la cabeza y luego atacado cuando ya se encontraba en el suelo.

Mientras la Justicia avanza con la recolección de pruebas para determinar las responsabilidades de cada uno de los involucrados, la principal expectativa de la familia continúa centrada en la recuperación del adolescente, cuyo estado sigue siendo delicado, aunque con signos alentadores desde el punto de vista neurológico.