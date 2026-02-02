Brutal ataque en patota: 20 rugbiers golpearon a un joven y lo tiraron a una zanja
Los testigos registraron el momento en el que los rugbiers golpearon y patearon al jóven. La víctima resultó herida y fue trasladada al hospital.
Un nuevo episodio de violencia tuvo lugar en la provincia de Tucumán, donde un grupo de 20 rugbiers atacaron a golpes a un joven de 19 años y luego lo tiraron a una zanja. Producto de la agresión, la víctima resultó herida y fue trasladada a un hospital.
Video: el momento en el que los rugbiers atacaron al joven
El terrible hecho ocurrió el sábado pasado por la madrugada, en la previa del torneo Seven de Rugby, a la salida de un boliche de Tafí del Valle. Allí, un grupo de 20 personas que pertenecerían al club polideportivo Huirapuca, de la ciudad de Concepción, golpearon salvajemente a un joven.
Te Podría Interesar
Los testigos registraron el momento en el que los rugbiers lo golpearon y lo patearon. Luego, cuando la víctima estaba tendida en el piso, lo tiraron a una zanja. Afortunadamente, un grupo de jóvenes intervinieron y auxiliaron a la víctima.
Según trascendió, el adoloescente de 19 años presentaba cortes profundos en la espalda, ambos hombros dislocados, golpes internos y la cara desfigurada. Por lo tanto, fue trasladado al hospital de Tafí del Valle, donde recibió las primeras atenciones médicas y permaneció internado durante varias horas.
Uno de los amigos de la víctima reconoció a dos de los agresores. Aparentemente, los rugbiers habrían estado involucrados en otros episodios de violencia en el mismo lugar, en los que resultaron agredidos otros jóvenes.
La mamá del joven de 19 años fue quien realizó la denuncia. El caso quedó a cargo de una fiscalía con jurisdicción en Monteros y la Policía de Tucumán avanza con las tareas para identificar a los presuntos agresores.