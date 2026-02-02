Los testigos registraron el momento en el que los rugbiers golpearon y patearon al jóven. La víctima resultó herida y fue trasladada al hospital.

El hecho ocurrió a la salida de un boliche de Tafí del Valle.

Un nuevo episodio de violencia tuvo lugar en la provincia de Tucumán, donde un grupo de 20 rugbiers atacaron a golpes a un joven de 19 años y luego lo tiraron a una zanja. Producto de la agresión, la víctima resultó herida y fue trasladada a un hospital.

Video: el momento en el que los rugbiers atacaron al joven Brutal ataque en patota 20 rugbiers golpearon a un joven y lo tiraron a una zanja El terrible hecho ocurrió el sábado pasado por la madrugada, en la previa del torneo Seven de Rugby, a la salida de un boliche de Tafí del Valle. Allí, un grupo de 20 personas que pertenecerían al club polideportivo Huirapuca, de la ciudad de Concepción, golpearon salvajemente a un joven.

Los testigos registraron el momento en el que los rugbiers lo golpearon y lo patearon. Luego, cuando la víctima estaba tendida en el piso, lo tiraron a una zanja. Afortunadamente, un grupo de jóvenes intervinieron y auxiliaron a la víctima.

Según trascendió, el adoloescente de 19 años presentaba cortes profundos en la espalda, ambos hombros dislocados, golpes internos y la cara desfigurada. Por lo tanto, fue trasladado al hospital de Tafí del Valle, donde recibió las primeras atenciones médicas y permaneció internado durante varias horas.

Uno de los amigos de la víctima reconoció a dos de los agresores. Aparentemente, los rugbiers habrían estado involucrados en otros episodios de violencia en el mismo lugar, en los que resultaron agredidos otros jóvenes.