Quiénes son los rugbiers detenidos por atacar a un grupo de jóvenes en Ostende
Los tres rugbiers están acusados de haber atacado a golpes a otros tres jóvenes en plena vía pública.
Durante la madrugada del sábado, un nuevo hecho de violencia tuvo lugar en la localidad de Ostende, donde tres rugbiers fueron detenidos acusados de haber atacado a golpes a otros tres jóvenes en plena vía pública. Investigan si hubo más personas involucradas.
Quiénes son los rugbiers detenidos
Se trata de Karim “Pocha” Safadi y Agustín García, ambos de 18 años, y de M.C.C. (17). Según trascendió, Safadi alcanzó la mayoría de edad el mismo sábado 10 de enero y durante 2025 integró el seleccionado juvenil M17 de “Los Doguitos”, una de las categorías formativas de la Unión Cordobesa de Rugby (UCR).
De acuerdo a fuentes del caso, los rugbiers se encontraban de vacaciones en la zona junto a un grupo numeroso de jóvenes.
Cómo fue la salvaje golpiza
El ataque ocurrió en la vía pública, sobre la calle Almirante Brown, entre Avellaneda y Moreno, a menos de diez cuadras del muelle de Pinamar. El violento episodio motivó un llamado al sistema de emergencias 911, lo que derivó en la rápida intervención policial.
Al llegar al lugar, efectivos de la Estación de Policía Comunal Pinamar II – Ostende, junto con personal del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) afectado al Operativo Sol 2026, lograron reducir y aprehender a tres de los presuntos agresores.
Las víctimas son tres jóvenes oriundos de Casilda, provincia de Santa Fe, de 18, 19 y 20 años, quienes debieron recibir asistencia médica por “hematomas y contusiones varias”. La causa está siendo investigada por la Fiscalía de Responsabilidad Juvenil N°1 y la UFI N°5 de Pinamar, ambas a cargo de la fiscal Graciela Andriuolo, y fue caratulada como lesiones leves. La Justicia intenta determinar si hubo más personas involucradas en la agresión.