Un preso murió al intentar fugarse en el Hospital Central junto a otro que fue detenido

Dos presos que estaban alojados circunstancialmente en el pabellón judicial del Hospital Central intentaron fugarse este domingo durante la madrugada, sin éxito. Uno de ellos cayó de un tercer piso en la huida y tuvo que ser intervenido de urgencia, pero finalmente murió horas más tarde . Contaba con un extenso prontuario entre los que se encuentra un homicidio.

Se trata de Juan Marcelo Tejada Jofré , de 35 años, quien perdió la vida en el hecho. Por su parte, Sebastián Leonel Rodríguez , de 26 años, fue detenido intentando pasar desapercibido.

El hecho se produjo aproximadamente a las 2:45 de la madrugada en el mencionado pabellón, ubicado en el tercer piso. Los presos retiraron uno de los barrotes en una ventana con salida a calle Garibaldi y ataron una sábana para descender con ella.

En la maniobra, Tejada cayó desde el tercer piso, donde fue aprehendido por personal policial. Fue trasladado en camilla a una sala interna del nosocomio, donde horas más tarde falleció de un paro cardiorrespiratorio.

Por su parte, Rodríguez fue observado minutos después por el personal policial, merodeando las inmediaciones. Cuando la policía logró dar con él, el preso intentó hacerse pasar por el familiar a cargo de una persona internada, pero los efectivos inmediatamente lo aprehendieron. Lo trasladaron nuevamente al penal de Almafuerte donde se aloja.

La Oficina Fiscal tomó intervención del hecho y dispuso la participación de la Policía Científica para la elaboración de la pericia.

El amplio prontuario del preso que falleció

Juan Marcelo Tejada Jofré era un delincuente conocido en el mundo criminal. Fue acusado del homicidio de otro preso en el complejo penitenciario San Felipe. Sucedió en 2016, cuando asesinaron a Adrián Soda Moyano, un joven condenado a cadena perpetua por el homicidio del turista neozelandés Nicholas Heyward.

En marzo de 2017 se ordenó su recaptura en el marco de esta investigación, debido a que había salido en libertad un mes antes. Estuvo prófugo durante varias semanas y hasta se cree que participó de otros hechos delictivos durante ese periodo. En julio de ese año fue capturado en el partido bonaerense de Moreno. En 2018 fue condenado a 4 años de prisión efectiva por este crimen.

Cumplió la condena pero no dejó de delinquir. En 2021 fue denunciado por la usurpación de una vivienda en el barrio La Gloria (de donde es oriundo) de Godoy Cruz, y de amenazar al propietario de la misma para lograrlo. Este episodio desencadenó una llamativa secuencia de hechos que terminaron con él ahora fallecido sufriendo una herida de bala y siendo detenido.

Sucede que tras la denuncia por la usurpación, Tejada huyó del lugar. Al otro día -el miércoles 24 de noviembre de ese año- el joven fue identificado por las cámaras de seguridad por parte de la policía, primero en ese barrio y luego en el Huarpes. Finalmente en el Tres Estrellas lograron interceptarlo. Circulaba en una moto junto a otro sujeto y una mujer embarazada.

Los malvivientes abrieron fuego contra los efectivos y se produjo una balacera. En un momento, uno de ellos se fuga y otro queda tendido en el suelo, junto a la mujer. Los efectivos policiales aseguraron en ese momento que habían realizado disparos a áreas seguras, por lo que la hipótesis giró en torno a la posibilidad de que su propio compañero lo haya herido accidentalmente. Fue detenido en esa oportunidad.