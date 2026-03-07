Un joven fue asesinado de un disparo en el pecho en San Martín

Según relató el hermano de la víctima, el disparo fue ejecutado por un hombre y tenía a él como destinatario. Pero el fallecido se interpuso y no logró recuperarse.

La víctima ingresó al hospital Perrupato con vida pero falleció en el lugar.

Un joven de 26 años fue asesinado este sábado por la noche en el interior del barrio San Lucía, en el departamento de San Martín. El hecho es investigado como homicidio y por el momento el autor del disparo no ha sido identificado.

El episodio ocurrió alrededor de las 19.23 en el interior del barrio. Según la información preliminar brindada por el Ministerio de Seguridad, la víctima fue identificada como A.Z.E.M., de 26 años, domiciliado en el mismo barrio.

De acuerdo con el testimonio de su hermano, ambos se encontraban en la zona cuando un sujeto se aproximó y, sin mediar palabra, efectuó un disparo en dirección a él. En ese momento, la víctima fatal se habría interpuesto y recibido el impacto de arma de fuego en el pecho.

Tras el ataque, un vecino trasladó a los heridos al hospital Perrupato de San Martín, donde el joven ingresó con signos vitales muy bajos. A pesar de los esfuerzos del personal médico, se constató su fallecimiento minutos después.

En el lugar del hecho trabaja personal de Homicidios para intentar establecer las circunstancias del crimen y dar con el autor del disparo.