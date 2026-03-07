Un hombre fue detenido acusado de dispararle a su hermano en Las Heras

El hecho se produjo este viernes en el barrio 8 de Abril. La persona lesionada denunció que el autor de los disparos fue su hermano mellizo, a quien le sustrajeron dos armas y cartuchos. También detuvieron al padre de ambos.

El operativo de la policía se produjo en el barrio 8 de Abril.

Un hombre fue detenido este viernes por la tarde luego de haber herido a su propio hermano con un disparo, en circunstancias que aún se investigan. El hecho se produjo en el barrio 8 de Abril de Las Heras. Policías fueron agredidos mientras trabajaban en el lugar.

Todo comenzó minutos antes de las 17.30 de este viernes. Un llamado al 911 alertó sobre la presencia de un hombre tendido en el suelo con una herida de bala. Al acudir personal de la Comisaría 43, constataron la presencia del herido en el interior del mencionado barrio. Fue identificado como David Marcos Montenegro Moretta, de 43 años.

Al entrevistarlo, el sujeto le aseguró al personal policial que el autor del disparo era su propio hermano mellizo, un hombre también de 43 años, quien se encontraba en el interior de la vivienda con el arma.

Los efectivos lograron ingresar al lugar y reducirlo. Le secuestraron una carabina calibre 22 sin cantonera, cuatro cartuchos calibre 16 de propósito general y un pistolón calibre 16. También detuvieron al padre de ambos, acusado de ser el propietario de las armas.

Ambos quedaron a disposición de la Oficina Fiscal N°1, trasladados a la Subcomisaría Iriarte.