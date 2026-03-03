Así operaba el influencer que estafó a Aerolíneas Argentinas por casi medio millón de dólares y quedó detenido

Juan Ignacio Veltri está acusado de haber adquirido más de 16 millones de millas alterando el sistema de “Aerolíneas Plus”.

Este martes, la Justicia ordenó un allanamiento que culminó con la detención de un influencer, identificado como Juan Ignacio Veltri, que está acusado de haber estafado a Aerolíneas Argentinas por casi medio millón de pesos. Además, hay otras 50 personas investigadas por su eventual participación en la maniobra.

Así operaba el influencer El acusado habría alterado el sistema informático del programa “Aerolíneas Plus”. La maniobra habría consistido en modificar parámetros técnicos del sistema de compra de millas para adquirirlas a precios más bajos.

A Veltri se le atribuye la adquisición fraudulenta de 16.595.000 millas, lo que habría generado un perjuicio estimado en aproximadamente 493.800 dólares. Mientras que el monto abonado habría sido 205.680 pesos.

La investigación sugiere que las millas obtenidas no eran para uso personal exclusivo, sino que formaban parte de un esquema más amplio. Entre los destinos más frecuentes asociados a los pasajes emitidos se encuentran puntos estratégicos como Madrid, Roma, Cancún y Ezeiza, lo que denota un uso intensivo y planificado del sistema.

La captura de Veltri Ante la evidencia del ataque, la compañía aérea activó una serie de protocolos de contingencia de alto nivel: la anulación de las transacciones fraudulentas, el bloqueo preventivo de las cuentas implicadas y la invalidación de pasajes que ya habían sido emitidos. A su vez, los titulares de dichas cuentas fueron incluidos en la WatchList, el listado de pasajeros no habilitados para volar, restringiendo así el aprovechamiento de los beneficios obtenidos ilícitamente.