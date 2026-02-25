Aerolíneas Argentinas lanza 25% de descuento en todos sus vuelos: cómo comprar y viajar hasta junio

Aerolíneas Argentinas lanzó el 23 de febrero de 2026 una promoción con 25% de descuento en pasajes para todos sus destinos, tanto nacionales como internacionales. La oferta permite viajar entre el 2 de marzo y el 7 de junio, y se aplica sobre las tarifas vigentes al momento de la compra.

La campaña no distingue entre rutas de cabotaje, regionales o de largo alcance: el beneficio alcanza a toda la red operada por la compañía dentro de la ventana establecida. De esta manera, los pasajeros pueden elegir cualquier destino disponible en ese período con el descuento ya aplicado sobre el precio publicado.

La promoción rige para viajes programados entre el 2 de marzo y el 7 de junio inclusive. El porcentaje se calcula sobre la tarifa activa al momento de emitir el ticket, por lo que el valor final dependerá de la disponibilidad y la anticipación de compra.

No se informaron restricciones específicas por destino ni segmentaciones por tipo de servicio, lo que posiciona la propuesta como una acción transversal en toda la red de vuelos.

El sitio web oficial (aerolineas.com.ar)

La aplicación móvil de la compañía

Agencias de viaje habilitadas

En todos los casos, el sistema aplica el 25% sobre la tarifa disponible al concretar la operación.

Financiación en cuotas sin interés

Uno de los puntos destacados es que la promoción puede combinarse con los planes de financiación vigentes, con la posibilidad de pagar en hasta 18 cuotas sin interés, según condiciones bancarias.

Esta alternativa amplía las opciones para quienes busquen anticipar escapadas, viajes laborales o vacaciones y distribuir el gasto en el tiempo.

Una oportunidad para planificar viajes con anticipación

Desde la compañía señalaron que la iniciativa apunta a fomentar la planificación anticipada de distintos tipos de viajes, aprovechando la temporada baja y media del calendario turístico.

Con un 25% de descuento para volar entre marzo y junio, la propuesta se presenta como una herramienta flexible para quienes quieran asegurar pasajes a menor costo, tanto dentro del país como hacia destinos internacionales operados por Aerolíneas Argentinas.