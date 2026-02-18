Aerolíneas Argentinas cancelará 255 vuelos este jueves por el paro general de la CGT

La empresa estima una pérdida de 3 millones de dólares. La cancelación de vuelos afectará a 31 mil pasajeros.

Aerolíneas Argentinas cancelará 255 vuelos en todo el país como consecuencia del paro general convocado por la CGT, una medida que, según estimaciones de la compañía, afectará a más de 31.000 pasajeros y generará pérdidas por unos 3 millones de dólares.

La mayor parte de las cancelaciones corresponde a servicios de cabotaje: serán 219 vuelos internos los que quedarán sin operar, con un impacto sobre alrededor de 25.000 pasajeros. A eso se suman 32 vuelos regionales, que involucran a unos 5.000 viajeros, y 4 servicios internacionales, con aproximadamente 1.000 personas afectadas.

Desde la empresa señalaron que se aplicarán los descuentos salariales al personal que adhiera a la huelga, en línea con la jornada no trabajada.

Reprogramaciones Para reducir el impacto de la medida, la aerolínea implementó reprogramaciones, adelantos y reubicaciones fuera del horario alcanzado por el paro. No obstante, el alcance de la protesta sindical obligó a cancelar una parte significativa de la programación prevista.

La compañía recomendó a los pasajeros con vuelos programados para ese día revisar el correo electrónico declarado en la reserva, donde se enviarán las notificaciones correspondientes. Quienes hayan comprado sus pasajes mediante agencias de turismo deberán canalizar la gestión a través de esos intermediarios.