WhatsApp confirmó las novedades que conocerán los usuarios en 2026

La popular plataforma de mensajería WhatsApp , propiedad de Meta, se prepara para introducir una serie de modificaciones profundas en sus funciones que transformarán la experiencia de los usuarios durante 2026, afectando desde la privacidad y el control de chats hasta la forma de comunicarse en múltiples dispositivos.

Este conjunto de cambios se implementará progresivamente en Android , iOS y en la versión web de la aplicación, con el objetivo de ofrecer nuevas herramientas y ajustar funciones que hasta ahora parecían inamovibles.

Entre las modificaciones previstas, WhatsApp está trabajando para que los usuarios puedan administrar con mayor precisión el acceso y contenido de sus conversaciones.

Estas herramientas responden a las demandas de quienes buscan más control sobre su historial de mensajes y privacidad dentro de la plataforma.

Opciones extendidas para editar mensajes enviados, mejorando la corrección de errores o la actualización de información después de enviar un texto.

Funciones reforzadas para bloquear u ocultar chats con maneras más discretas y personalizables de proteger lo que no quieres que otros vean.

whatsapp web Algunos usuarios lamentan los cambios en WhatsApp. Otros celebran. Imagen extraída de la web

Además de ajustes en chats y privacidad, la actualización prepara otras funciones que impactarán diversas áreas del uso cotidiano:

Conectividad ampliada entre dispositivos: se espera que WhatsApp continúe mejorando la sincronización entre celulares, tabletas y computadoras, facilitando el uso paralelo en múltiples plataformas.

Optimización de las videollamadas desde la versión web, lo que permitirá iniciar llamadas directamente desde el navegador sin depender del teléfono principal (esto ya está en fase de prueba).

Este último avance puede convertir a la versión web en una herramienta más sólida tanto para la comunicación personal como profesional.

Cambios en inteligencia artificial y bots

Además de las funciones nativas, la plataforma prepara ajustes en cómo interactúa con asistentes de IA. Las políticas de Meta determinan que a partir de enero de 2026 ya no se permitirán chatbots externos de propósito general, como asistentes conversacionales desarrollados por terceros, lo que centraliza las experiencias de IA en Meta AI dentro de WhatsApp.

Los cambios no sucederán de golpe: WhatsApp los irá desplegando de manera gradual durante 2026, comenzando con funciones que ya están en pruebas en versiones beta y extendiéndose a todos los usuarios a lo largo del año.